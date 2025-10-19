SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Se aprieta la Fórmula 1: Max Verstappen comanda el GP de Austin y sigue recortando la brecha con Oscar Piastri

Tal como había sido la tónica durante el Sprint y la clasificación del sábado, el piloto de Red Bull arrasó con sus rivales y se quedó con la victoria en el circuito de Estados Unidos. Mad Max está al acecho del representante de McLaren.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Max Verstappen ganó el GP de Austin y apretó la definición de la Fórmula 1.

Max Verstappen dio otro golpe de autoridad en la Fórmula 1. El piloto de Red Bull no se resigna en la pelea por el título. Comandó de principio a fin el Gran Premio de Austin, en Estados Unidos, y sumó puntos valiosos en su misión por recortar la brecha que lo separa de Oscar Piastri, actual líder del Mundial.

El australiano, que cada vez mira con más temor la cercanía del neerlandés, no puede enmendar el rumbo a bordo de su McLaren. Terminó en la quinta posición y extendió a cuatro carreras su sequía sin victorias.

La jerarquía de Verstappen

El fuerte sol que se posó sobre el Estado de Texas fue un anticipo de lo que sería una encendida carrera. Desde la largada, los pilotos rápidamente sacaron chispas en su misión por adelantar a Max Verstappen que, desde el Sprint y la clasificación del sábado, aparecía como el rival a batir.

El neerlandés arrancó con un tranco imperturbable, sacando tres segundos de ventaja en el inicio, mientras en la segunda casilla Charles Leclerc se adelantaba a Lando Norris. La disputa entre el monegasco y el británico sería algo habitual a lo largo de toda la carrera.

A medida que los escoltas se enfrascaban en una lucha interna, Mad Max continuaba firme en lo suyo, aumentando la diferencia a seis segundos al cabo de la vuelta 17. La gestión de los neumáticos por parte del tetracampeón era clave a esa altura, pues quería aguantar lo máximo posible hasta cambiar a los blandos. Finalmente, terminó por entrar a los boxes en la 34.

Una vez realizada la parada obligatoria, el panorama siguió con la misma tónica: Verstappen apretando el acelerador a fondo y Norris de nuevo frente a la tesitura de tener que pelear con Leclerc para ir a la segunda posición. Sin embargo, como una muestra de su jerarquía, el campeón defensor no prestó atención a lo que sucedía por detrás, sino que se enfocaba en estirar su dominio a casi nueve segundos totales. Una ventaja inalcanzable.

De esta manera, el holgado triunfo de Verstappen en Norteamérica se suma a la positiva racha que acumula en sus recientes presentaciones, pues viene de ganar en Monza y en Azerbaiyán (en Singapur terminó segundo).

En línea con lo anterior, el neerlandés alcanzó 306 puntos y se quedó a 40 de los 346 que posee Piastri, que apenas sumó 10 unidades al rematar en una magra quinta plaza. Norris, que terminó ganándole la pulseada a Leclerc, está segundo bajo el alero de la escudería papaya y ostenta 329 puntos.

Con esta encendida lucha a tres bandas, la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial se prepara para viajar a la Ciudad de México a contar de la próxima semana. El Autódromo de los Hermanos Rodríguez será la casa del ‘Gran Circo’ entre el 24 y 26 de octubre.

Lee también:

Más sobre:Fórmula 1Fórmula UnoF1Max VerstappenLando NorrisOscar PiastriGran Premio de AustinGP de AustinGran Premio de Estados UnidosPolideportivoAutomovilismoRed BullMcLarenCharles Leclerc

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump instó a Zelenski a cerrar un trato con Putin para el fin de la guerra o arriesgaría la destrucción de Ucrania

Jara cuestiona franja electoral de sus adversarios: “Uno no puede gobernar un país a pura crítica del otro”

Israel señala haber reanudado la aplicación del alto al fuego tras ataques al sur de la Franja de Gaza

En prisión preventiva queda presunto autor de homicidio de adulto mayor de 78 años en Puerto Aysén

Amplían detención de presunto autor de homicidio en Quilicura

Israel suspende la entrada de ayuda humanitaria en Gaza como represalia tras supuesta violación al alto el fuego

Lo más leído

1.
Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

2.
Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

3.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

4.
Dónde y a qué hora ver a Getafe vs. Real Madrid en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Getafe vs. Real Madrid en TV y streaming

5.
A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Servicios

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país
Chile

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

Jara cuestiona franja electoral de sus adversarios: “Uno no puede gobernar un país a pura crítica del otro”

Ministro García cuantifica la rebaja que tendrán las cuentas de la luz y descarta que pueda ser antes de enero del 2026
Negocios

Ministro García cuantifica la rebaja que tendrán las cuentas de la luz y descarta que pueda ser antes de enero del 2026

La metamorfosis de Silicon Valley

Holger Paulmann y José Guzmán: “Hace más de 25 años que no teníamos el nivel de consenso que hoy hay respecto de la importancia del crecimiento”

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida
Tendencias

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida

Cómo hacer que tu café diario sea realmente saludable

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Se aprieta la Fórmula 1: Max Verstappen comanda el GP de Austin y sigue recortando la brecha con Oscar Piastri
El Deportivo

Se aprieta la Fórmula 1: Max Verstappen comanda el GP de Austin y sigue recortando la brecha con Oscar Piastri

Esteban González revela una de las claves para el éxito de Coquimbo Unido

Con un escandaloso final: un triplete del insaciable Fernando Zampedri alimenta el objetivo del Chile 2 para la UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025
Cultura y entretención

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025

Muere Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

Trump instó a Zelenski a cerrar un trato con Putin para el fin de la guerra o arriesgaría la destrucción de Ucrania
Mundo

Trump instó a Zelenski a cerrar un trato con Putin para el fin de la guerra o arriesgaría la destrucción de Ucrania

Israel señala haber reanudado la aplicación del alto al fuego tras ataques al sur de la Franja de Gaza

Israel suspende la entrada de ayuda humanitaria en Gaza como represalia tras supuesta violación al alto el fuego

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca