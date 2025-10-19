Se aprieta la Fórmula 1: Max Verstappen comanda el GP de Austin y sigue recortando la brecha con Oscar Piastri

Max Verstappen dio otro golpe de autoridad en la Fórmula 1. El piloto de Red Bull no se resigna en la pelea por el título. Comandó de principio a fin el Gran Premio de Austin, en Estados Unidos, y sumó puntos valiosos en su misión por recortar la brecha que lo separa de Oscar Piastri, actual líder del Mundial.

El australiano, que cada vez mira con más temor la cercanía del neerlandés, no puede enmendar el rumbo a bordo de su McLaren. Terminó en la quinta posición y extendió a cuatro carreras su sequía sin victorias.

La jerarquía de Verstappen

El fuerte sol que se posó sobre el Estado de Texas fue un anticipo de lo que sería una encendida carrera. Desde la largada, los pilotos rápidamente sacaron chispas en su misión por adelantar a Max Verstappen que, desde el Sprint y la clasificación del sábado, aparecía como el rival a batir.

El neerlandés arrancó con un tranco imperturbable, sacando tres segundos de ventaja en el inicio, mientras en la segunda casilla Charles Leclerc se adelantaba a Lando Norris. La disputa entre el monegasco y el británico sería algo habitual a lo largo de toda la carrera.

A medida que los escoltas se enfrascaban en una lucha interna, Mad Max continuaba firme en lo suyo, aumentando la diferencia a seis segundos al cabo de la vuelta 17. La gestión de los neumáticos por parte del tetracampeón era clave a esa altura, pues quería aguantar lo máximo posible hasta cambiar a los blandos. Finalmente, terminó por entrar a los boxes en la 34.

Una vez realizada la parada obligatoria, el panorama siguió con la misma tónica: Verstappen apretando el acelerador a fondo y Norris de nuevo frente a la tesitura de tener que pelear con Leclerc para ir a la segunda posición. Sin embargo, como una muestra de su jerarquía, el campeón defensor no prestó atención a lo que sucedía por detrás, sino que se enfocaba en estirar su dominio a casi nueve segundos totales. Una ventaja inalcanzable.

De esta manera, el holgado triunfo de Verstappen en Norteamérica se suma a la positiva racha que acumula en sus recientes presentaciones, pues viene de ganar en Monza y en Azerbaiyán (en Singapur terminó segundo).

MAX WINS IN DOMINANT STYLE!! 🏆



Verstappen moves himself firmly into the championship fight with an impressive victory in Austin 👏#F1 #USGP pic.twitter.com/iyaFgTycrj — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

En línea con lo anterior, el neerlandés alcanzó 306 puntos y se quedó a 40 de los 346 que posee Piastri, que apenas sumó 10 unidades al rematar en una magra quinta plaza. Norris, que terminó ganándole la pulseada a Leclerc, está segundo bajo el alero de la escudería papaya y ostenta 329 puntos.

Con esta encendida lucha a tres bandas, la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial se prepara para viajar a la Ciudad de México a contar de la próxima semana. El Autódromo de los Hermanos Rodríguez será la casa del ‘Gran Circo’ entre el 24 y 26 de octubre.