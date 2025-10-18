Max Verstappen ratifica su dominio en la clasificación del GP de Austin y vuelve a dejar con las manos vacías a McLaren

Max Verstappen vuelve a demostrar su jerarquía en la clasificación del Gran Premio de Austin. En el circuito de Estados Unidos, el tetracampeón de la Fórmula 1 ratificó la dominante actuación que tuvo en el Sprint al quedarse con el primer puesto de cara a la largada de este domingo.

El triunfo del representante de Red Bull fue descollante, sobre todo si se tiene en cuenta que le volvió a ganar la pulseada a Oscar Piastri y Lando Norris quienes, hasta hace solo un par de fechas atrás, aparecían como los únicos pilotos que podían pelear por el título a bordo de McLaren.

El neerlandés registró un tiempo de 1:32.510 para tomar el liderato en el Estado de Texas. Desplazó al mencionado Norris y al monesgasco Charles Leclerc, de Ferrari, al segundo y tercer puesto, respectivamente. Piastri, en tanto, apenas finalizó en el 6° lugar.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE AT COTA!! 💪🥇



An absolutely mighty lap secures the Red Bull driver the fastest time! 👏#F1 #USGP pic.twitter.com/jzgRor0eZs — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Con este nuevo golpe de autoridad en el ‘Gran Circo’, Mad Max se aseguró su séptima pole position de la presente temporada. Antes de Austin, había celebrado en Azerbaiyán, Monza, Gran Bretaña, Miami, Arabia Saudita y Japón.

En este sentido, la arremetida de Verstappen, que suma 281 puntos, es seguida con cierto temor por parte del actual puntero de la tabla de pilotos. Piastri, que posee 336 unidades, ha visto su ventaja reducida en relación a lo realizado por el neerlandés, además, mira de reojo la cercanía con Lando Norris, que es escolta con 314.

La incertidumbre crece para el oceánico si se analiza el pobre rendimiento que ha exhibido sobre la parrilla, pues no suma una victoria desde el Gran Premio de Países Bajos, hace cuatro jornadas atrás. Además, el reciente desastre ocurrido en el Sprint de este sábado, en el que chocó en la vuelta inicial con su colega de escudería, no entrega los mejores indicios a una posible recuperación de cara a la carrera de este domingo.

Con esta encendida lucha entre estos tres pilotos, el Gran Premio de Austin se llevará a cabo este 19 de octubre a las 16.00 horas de Chile.