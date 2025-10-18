Verstappen se queda con un accidentado sprint en Estados Unidos y sigue recortando distancia ante el desastre de McLaren

El sprint más accidentado de la historia dejó encendida la Fórmula 1. Una abrupta largada dejó tres bajas, siendo dos de ambos McLaren. El desastre de los papaya ilusiona a Max Verstappen, que continúa acercándose a Oscar Piastri y Lando Norris.

El neerlandés salió con el objetivo de seguir recortando distancia en la pelea por el Mundial. En ese sentido, todo se alineó a su favor y el Circuito de las Américas presenció una de las salidas más caóticas en la categoría reina del automovilismo, siendo él el mayor beneficiado.

Piastri intentó rebasar a Norris en el primer giro, pero se topó con Nico Hülkenberg (Kick Sauber). La colisión también se llevó al británico y, de rebote, a Fernando Alonso. El monoplaza del alemán fue el único que pudo continuar con una dramática carrera, aunque con notorios daños. En tanto, Verstappen salió desde la pole y miró por el retrovisor el caos de una reacción en cadena que le abrió una ventana enorme.

Se acorta la distancia

La pista quedó plagada de vestigios de un accidente que será recordado por años. Además, ya cerca del cierre, Lance Stroll no pudo en su intento por superar a Esteban Ocon y ambos terminaron fuera de competencia.

Por otra parte, el neerlandés también consiguió sostener los constantes embates de George Russell. El de Mercedes lo intentó, pero sus ataques no hicieron efecto contra un sublime Verstappen y fue segundo. El podio lo cerró Carlos Sainz (Williams).

Por suerte para los papaya, solo era el sprint y el de Red Bull obtuvo únicamente ocho puntos. Eso sí, sigue recortando una ventaja que parecía abismal, pero que cada jornada es más corta.

El neerlandés está a 55 unidades de Piastri y a 33 de Norris, con 166 por disputar (seis carreras completas y dos sprint más). El Gran Premio de Estados Unidos se llevará a cabo este domingo 19 de octubre, en el Circuito de las Américas, en Texas.