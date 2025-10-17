SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Nicolás Ambiado va por un título que lo acerque a la Fórmula 1 o a la IndyCar: “El próximo paso tiene que ser en grande”

El piloto nacional de 17 años tiene la chance de coronarse campeón este fin de semana de la Fórmula Regional Américas 2025, un trofeo que le otorgaría puntos claves en la Superlicencia, lo que lo acerca a las grandes ligas del automovilismo.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Nicolás Ambiado va por un título que lo acerque a la Fórmula 1

Nicolás Ambiado sonríe al responder cada pregunta. Está teniendo un exigente final de año entre horas en el simulador, conducción en la pista y cuadernos para estudiar y terminar su cuarto medio. Vive días importantes y su rostro refleja una mezcla de felicidad e ilusión. Este sábado y domingo, el piloto nacional tiene la chance de obtener el logro más trascendente en su creciente carrera: quedarse con el título de la Fórmula Regional Américas 2025, en Estados Unidos.

En el circuito de Barber, Alabama, se disputarán las dos carreras de la última parada de este campeonato en el que decenas de pilotos sueñan con llegar a las grandes ligas de la IndyCar o la Fórmula. Nico está segundo con su escudería, Kiwi Motorsports, a 14 puntos del líder, Tito Sherlock (se entregan 25 unidades al ganador de cada carrera), por lo que tiene a la mano la posibilidad dar el golpe y quedarse con la corona.

“Nos hemos preparado todo el año para estar peleando la punta del campeonato. Ha sido un poco más complicado esta temporada, porque llegaron pilotos competitivos y más equipos. Estamos preparando la última carrera con mucho simulador y entrenamiento”, declara el joven que en noviembre cumplirá los 18 años.

Foto: @framericas en Instagram

En este proceso ha sido importante su padre, Marco, quien le ayuda como mecánico y lo acompaña en cada uno de los viajes. Además, este último año se sumó Roberto Moreno, reconocido expiloto brasileño de Fórmula 1 que se desempeña como coach en Kiwi Motorsports. “Vamos con todo, queremos ganar este campeonato, nos hemos preparado bien. Nos encontramos segundos, pero todo se puede” dice Nico.

La Superlicencia, con los ojos puestos en la Fórmula 1 y la IndyCar

Lo que sucederá en Alabama marcará el corto y parte del largo plazo en la carrera de Nicolás Ambiado. El ganador de la Fórmula Regional Américas, además de ganar 100 mil dólares, se queda con 18 puntos para la Superlicencia. Este último aspecto es vital, ya que categorías como la Fórmula 1 exigen 40 unidades y tener más de 18 años para optar a ingresar. El chileno ya posee seis puntos, gracias a su quinto puesto en esta misma competencia el año pasado, por lo que, si se corona esta temporada, podría llegar a 24, más de la mitad de lo exigido.

“Si te quieres proyectar a un buen nivel en las altas categorías, además de los patrocinadores y los equipos, está la Superlicencia, y cuesta. No es por carrera, sino por campeonatos completos, y hay que darle toda la atención para seguir avanzando. Nos ayudaría mucho en el camino hacia la Indy NXT o FIA Fórmula 3. Estamos haciendo mucho contacto con equipos y sobre todo ahora moviéndonos con las marcas, porque vamos viendo quién se suma a este proyecto, ya que si no tienes el apoyo de alguna empresa es muy difícil seguir”, reconoce Nico.

Además, el joven ya tiene claro cuál es su objetivo para el próximo año en la búsqueda de lo más alto de las categorías Fórmula o IndyCar: “El próximo paso tiene que ser en grande. O Fórmula 3 FIA, que es una en el mundo, o poder también proyectarnos en una vía paralela a la Fórmula 1 que es el camino en la IndyCar, que el próximo año podría ser Indy NXT. Ya quedarían uno o dos peldaños para llegar a estas máximas categorías, tanto en Estados Unidos como en Europa”.

Foto: @framericas en Instagram

Aunque parezca increíble, porque aún no cumple 18 años, Nico sabe que el tiempo no le sobra, ya que las escuderías de las grandes ligas están sumando pilotos cada vez más jóvenes: “Estamos muy fuertes con el camino a Indy NXT y ya tendría 18 años (la próxima temporada) y eso es un paso a la IndyCar. He estado en conversaciones con equipos, hay asientos disponibles y ahora nos estamos moviendo con las marcas. Hay que movernos rápido, el tiempo es clave en esto, son muchos los que quieren llegar y los asientos se van acabando”.

De Chile a Estados Unidos

Como muchos pilotos de Latinoamérica, Nicolás Ambiado tuvo que migrar para poder proyectarse en el camino a las competencias más destacadas del automovilismo. Las alternativas son Europa o Estados Unidos. En su caso, prefirió la segunda opción: “Está creciendo mucho el mercado en Norteamérica, hay buenos equipos que se han trasladado allá. Ahora hay tres grandes premios de la Fórmula 1 en Estados Unidos. Antiguamente no se podía migrar del camino de Indy a la Fórmula 1, pero ahora sí, ya que cambiaron el reglamento de la FIA. Si queremos migrar a Europa, lo podemos hacer en cualquier minuto”.

Nico es admirador de Max Verstappen, principalmente por el camino que tuvo que recorrer el neerlandés para alcanzar el éxito, y de la vieja escuela le gusta Ayrton Senna. Ahora analiza los motivos por los que tuvo que salir del país para intentar seguir la ruta de estos referentes: “Chile es un país chico. Lo que falta es un grupo de inversionistas que apoyen este deporte, que es muy caro y si no hay inversión de por medio, es muy difícil que crezca. Hay pilotos con proyectos deportivos, desde pequeños en el karting se han mostrado muchos chicos que quieren llegar a las máximas categorías, pero lamentablemente tienen que irse, porque es Chile y Sudamérica, y el automovilismo no está acá”.

Más sobre:AutomovilismoNicolás AmbiadoFórmula 1IndyCar

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Presidente Boric decreta duelo oficial este viernes por la muerte del piloto de la FACH Sergio Hidalgo

El duro análisis de Evelyn Matthei a seis años del estallido social: “Hoy día estamos mucho peor que antes de aquello”

Años en el mercado y gestión por US$1.000 millones en Chile: las exigencias del regulador para el futuro administrador del FAPP

“Si tanto lo motiva defender a los operadores políticos ...”: republicanos sale a responder la arremetida de Boric

Una locura: Korn vende en 24 horas 40 mil tickets para su show en Chile

Latam aprueba la cancelación del 5% de sus acciones

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

3.
Fallecido era el capitán de la aeronave: Delpiano entrega detalles de accidente de helicóptero en Campos de Hielo Sur

Fallecido era el capitán de la aeronave: Delpiano entrega detalles de accidente de helicóptero en Campos de Hielo Sur

4.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

5.
Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Los peligros del humo de segunda mano: los pacientes que tienen cáncer sin haber fumado en su vida

Servicios

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Presidente Boric decreta duelo oficial este viernes por la muerte del piloto de la FACH Sergio Hidalgo
Chile

Presidente Boric decreta duelo oficial este viernes por la muerte del piloto de la FACH Sergio Hidalgo

El duro análisis de Evelyn Matthei a seis años del estallido social: “Hoy día estamos mucho peor que antes de aquello”

“Si tanto lo motiva defender a los operadores políticos ...”: republicanos sale a responder la arremetida de Boric

Años en el mercado y gestión por US$1.000 millones en Chile: las exigencias del regulador para el futuro administrador del FAPP
Negocios

Años en el mercado y gestión por US$1.000 millones en Chile: las exigencias del regulador para el futuro administrador del FAPP

Latam aprueba la cancelación del 5% de sus acciones

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan aumentos de capital por un total de US$362 millones

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss
Tendencias

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Qué se sabe de la reunión que Trump anunció con Putin para discutir sobre la invasión de Rusia en Ucrania

El Mundial de Ciclismo de Pista de Chile 2025 cumple una exitosa venta de entradas
El Deportivo

El Mundial de Ciclismo de Pista de Chile 2025 cumple una exitosa venta de entradas

El emotivo retorno de Davor Suker a Chile: “Cuando muera, una de las imágenes que pasarán por mi cabeza será este lugar”

Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Palmeiras por el Brasileirao

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Una locura: Korn vende en 24 horas 40 mil tickets para su show en Chile
Cultura y entretención

Una locura: Korn vende en 24 horas 40 mil tickets para su show en Chile

Cómo se custodió el dinero para el show de Rod Stewart que inauguró los megaeventos en Chile en 1989

Tame Impala llega a Tiny Desk con una sesión cargada a las guitarras

Zelensky llega hasta la Casa Blanca para reunirse con Trump
Mundo

Zelensky llega hasta la Casa Blanca para reunirse con Trump

A menos de un año de asumir: Las razones del jefe del Comando Sur de EE.UU. para anunciar su abrupto retiro

China advierte a Estados Unidos de que “armar a Taiwán” supone un “juego muy peligroso”

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca