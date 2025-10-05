Un contundente George Russell se impone en Singapur y los McLaren siguen perdiendo ventaja ante Max Verstappen en la F1

George Russell cerró un fin de semana brillante con una victoria en el Gran Premio de Singapur. El piloto de Mercedes tuvo un sorprendente y abrumador dominio para quedarse con el segundo triunfo de la temporada en la Fórmula 1. Por ahora, hay Mundial.

El británico se impuso en una carrera de la competencia reina del automovilismo tras casi cuatro meses. Su anterior festejo fue en junio pasado, en el GP de Canadá. Completó las 62 vueltas del circuito callejero de Marina Bay un tiempo de 1h:40:22.367.

La gran gestión de Russell provocó que la verdadera batalla se diera por la segunda plaza. Ahí salió como vencedor Max Verstappen (Red Bull), que vuelve a recortar distancia con los McLaren. El podio lo cerró Lando Norris, mientras que el líder Oscar Piastri terminó en el cuarto puesto.

Eso sí, la escudería papaya selló el Campeonato de Constructores, en una temporada donde han tenido una hegemonía más que notoria. Las diferencias han sido claras con el resto de la parrilla y el título por equipos estaba al caer. El equipo alcanzó los 650 puntos ante los 325 que ostenta Mercedes.

Se trata de la décima corona de la historia de la escudería británica, consolidándose como la segunda más ganadora de la Fórmula 1, aunque aún están lejos de los 16 títulos de Ferrari.

Se enciende la F1

Russell siguió con las buenas sensaciones que tuvo durante toda su estancia en Singapur, donde largó desde la pole position. Tuvo un ritmo inalcanzable, además de ser beneficiado por el tapón que plantó Verstappen como escolta.

El neerlandés aguantó durante 22 vueltas con problemas de frenos traseros, pero Norris fue incapaz de siquiera ponerlo en problemas. La presencia del tetracampeón complica cada vez más a los McLaren. Ha ido de menos a más en la temporada y su mejor versión pareciera estar próxima a salir, justamente en la definición del año.

Norris salió quinto y le ganó la salida a Piastri, quien se quejó por radio ante su equipo, apelando al código de conducta interno. Eso sí, no tuvo mayores consecuencias en una escudería que ya pensaba en el título de constructores. Sería un hecho que marcaría el resto de la carrera, que prácticamente no tuvo cambios en la parte alta. Esa misma agresividad del británico en la largada, no la tuvo a la hora de intentar superar a Verstappen.

Kimi Antonelli (Mercedes) fue quinto, Charles Leclerc (Ferrari) terminó sexto y Lewis Hamilton (Ferrari) finalizó séptimo. En tanto, Fernando Alonso (Aston Martin), Ollie Bearman (Haas) y Carlos Sainz (Williams) cerraron el top 10.

Con el segundo puesto de Verstappen (273), el neerlandés se colocó a 63 puntos de Piastri (336) y a 41 de Norris (314), los líderes del campeonato. La definición por el título se encendió a falta de seis carreras (tres con sprint) y 169 puntos por disputar. El Mundial de la Fórmula 1 continuará en Austin, en el Gran Premio de Estados Unidos, el 19 de octubre.