Fórmula 1: Russell se queda con la pole en Singapur frente a la frustración de Verstappen

La Fórmula 1 está en su período decisivo. Este sábado, George Russell se adueñó de la pole position en la clasificación del Gran Premio de Singapur, marcando un tiempo de 1:29.158 con su Mercedes W16. El británico superó por apenas 0.182 segundos a Max Verstappen, quien había mostrado velocidad durante la tercera sesión de entrenamientos, pero no pudo sostener el ritmo en la vuelta definitiva.

Oscar Piastri, líder del campeonato y piloto de McLaren, se mantuvo firme entre los mejores, registrando 1:29.524 y asegurando el tercer lugar en la parrilla. El joven piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, sorprendió al público con una destacada cuarta posición, cronometrando 1:29.537, mientras que Lando Norris cerró los cinco primeros con 1:29.586, confirmando la competitividad de McLaren en esta fase de la temporada.

Russell partirá este primero este domingo. BERNADETT SZABO

La jornada también estuvo marcada por la frustración de Verstappen. El neerlandés aseguró que el tráfico generado por Norris durante su última vuelta rápida le impidió luchar por la pole, un factor que añadió tensión a la pelea por la primera posición. Mercedes se mostró en excelente forma, con Russell y Antonelli destacando y dejando señales claras de que la escudería mantiene un ritmo sólido tanto en clasificación como en carrera.

Entre otros pilotos destacados, Lewis Hamilton partirá desde la sexta posición con Ferrari, seguido por su compañero Charles Leclerc en séptimo lugar. La nueva promesa de Racing Bulls, Isack Hadjar, logró un meritorio octavo puesto, mientras que Fernando Alonso, con Aston Martin, completa el top 10.

Con esta clasificación, la carrera del GP de Singapur promete una intensa lucha desde el inicio. La competencia está agendada para este domingo 5 de octubre a las 9 horas en Chile, donde Russell buscará capitalizar su posición de privilegio, mientras Verstappen y Piastri intentarán revertir la situación desde la segunda y tercera posición.