El Deportivo

Nuevo fiasco de Ferrari y abandono de Norris: Piastri da un golpe de autoridad por el título de la F1 en Países Bajos

El australiano estiró su ventaja en el liderato de la Fórmula 1 luego de que su compañero sufriera complicaciones mecánicas en Zandvoort, en un resultado que podría ser un punto de inflexión en el torneo. En tanto, el Cavallino Rampante tuvo una jornada para el olvido y sigue sumando problemas.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Oscar Piastri se coronó en el GP de Países Bajos. Foto: @F1 (X).

Óscar Piastri dio un golpe sobre la mesa. Se coronó en el Gran Premio de Países Bajos y obtuvo su séptima victoria del año, en una jornada para el olvido de su compañero Lando Norris. El australiano sigue firme en el liderato de la Fórmula 1 y saca diferencias de cara al título.

Todo indicaba que el británico iba a conseguir el segundo puesto en Zandvoort, además de prolongar el dominio de McLaren con un nuevo doblete. Sin embargo, abandonó la carrera en el cierre tras sufrir problemas mecánicos, en un resultado que podría ser un punto de inflexión en el campeonato.

Piastri dio un golpe de autoridad y estiró su ventaja a 34 unidades. En tanto, la escudería papaya consiguió su duodécima victoria de la temporada en la F1 (de 15) y ha ganado siete de las últimas ocho carreras. La hegemonía es notoria. Por otra parte, Ferrari sufrió un nuevo fracaso tras los accidentes de sus dos pilotos.

Un caótico Gran Premio

La carrera inició con intensidad. Hubo una serie de adelantamientos, mientras Piastri largó desde la pole y se mantuvo firme en el primer lugar. Lideró de principio a fin. Verstappen, en tanto, patinó y salvó un descalabro que lo pudo dejar fuera de competencia en la primera vuelta.

El australiano sacó una clara ventaja con el neerlandés, que comenzó a sufrir con los ataques de Norris. El británico terminó por superarlo en el noveno giro. Más atrás se ubicó Isack Hadjar (RB), quien completó una carrera magnífica.

Cuando iniciaron los ingresos a boxes vino la desgracia para Hamilton. El heptacampeón habló con su equipo para planificar un undercut ante la imposibilidad de recortar posiciones en pista. Sin embargo, en la vuelta 23 perdió el control y se estampó contra un muro, provocando el ingreso del safety car. Los McLaren fueron los más beneficiados, pues aprovecharon de realizar una doble parada y continuar en la cima. Lógicamente, también hubo masivos ingresos de todos los pilotos.

Tras la resalida no cambió nada, al menos en la parte alta. Mientras la escudería papaya seguía sacando ventaja con sus monoplazas, más atrás era un una batalla. Entre intercambios de puestos, Charles Leclerc tocó a George Russell, en una acción que sería investigada al final de la carrera y que complicaría al británico durante el desarrollo de la misma.

En la vuelta 53 se terminó por completar el descalabro de Ferrari. Kimi Antonelli tocó por detrás a Leclerc y el monegasco trompeó para terminar incrustado en un muro en el mismo sitio que Hamilton. Ambos terminaron fuera de carrera, mientras que el italiano fue sancionado con diez segundos. Después, tras ingresar a boxes, superó el límite de velocidad de esa zona, siendo penalizado con cinco segundos más, sumando 15 en total.

En tanto, nuevamente hubo un ingreso masivo tras la salida del coche de seguridad. Lo más beneficiados fueron los McLaren de cara al final de la carrera. Sin embargo, vendría una verdadera tragedia para Norris. Sufrió problemas mecánicos, específicamente en la potencia de su monoplaza. Se quedó parado y debió abandonar cuando disputaba el triunfo con su compañero.

Finalmente, Piastri cruzó la meta con tranquilidad. Verstappen fue segundo y Hadjar se quedó con el tercer lugar. El rookie consiguió el primer podio de su carrera.

George Russell (Mercedes), Alex Albon (Williams) y Oliver Bearman (Haas) los siguieron. Mientras que Lance Stroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Mercedes), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Esteban Ocón (Haas) cerraron el top 10. El Mundial de la Fórmula 1 continuará en Monza, en el Gran Premio de Italia, el 7 de septiembre.

