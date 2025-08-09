Acusaciones de ilegalidad, la frustración de Hamilton y la molestia de Leclerc: la crisis que hunde a Ferrari

Charles Leclerc se había quedado con la pole el sábado y dominaba con tranquilidad el Gran Premio de Hungría. Lideró hasta la vuelta 42 (con interrupciones), en donde hizo su segunda parada en boxes, según la estrategia trazada por Ferrari. En tanto, en McLaren, que a estas alturas de la temporada parece ya tener casi seguros el campeonato de constructores y el mundial de pilotos, sorprendieron diversificando la propuesta e hicieron que Lando Norris parara solo una vez. El británico tomó la delantera hasta el final, mientras que Oscar Piastri atacó a Leclerc con gomas nuevas y le quitó el segundo puesto. En ese momento, el SF-25 del monegasco se derrumbó e incluso no pudo aguantar la arremetida de George Russell. De manera insólita, en Maranello terminaron fuera del podio.

Tras la carrera, Leclerc no disfrazó su frustración con frases cliché: “La decepción y la frustración están ahí de todas formas, porque si había una oportunidad en la temporada en la que podíamos haber ganado era hoy. El ritmo estaba ahí hoy. En el primer stint lo había, en el segundo hasta la vuelta 40 más o menos. Luego, en las últimas 30 vueltas, perdimos unos 45 segundos... Estoy muy decepcionado”.

Foto: Ferrari en Instagram

Para colmo, la situación en los días previos era igual de tensa. El sábado, Lewis Hamilton no logró superar lo Q2 y se tuvo que conformar con el puesto 12. Al enfrentar a los medios, hizo una autocrítica brutal: “Soy inútil, absolutamente inútil. Ahí está el problema: el otro auto está en la pole, así que probablemente deban cambiar de piloto”, dijo a Sky Sports.

Mientras la frustración ya ni siquiera puede ser contenida ante los micrófonos, en Ferrari continúan dejando puntos en el camino. Charles Leclerc marcha en el quinto lugar del mundial de pilotos con 151 puntos (y cinco podios), mientras que un relegado Hamilton es sexto con 109 unidades (y sin podios esta temporada). En tanto, en el campeonato de constructores, el panorama es un tanto mejor, aunque tampoco da para celebrar: están segundos con 260 puntos, muy alejados de McLaren, que tiene 559, más del doble. Al parecer, la escuadra del Cavallino Rampante extenderá un año más su ya histórica sequía de títulos. La última vez que festejaron fue en 2008, en el mencionado torneo de constructores.

Acusados de tener un auto ilegal

El SF-25 fue el auto que Ferrari diseñó esta temporada para intentar cortar la mala racha de las últimas décadas y para que lo condujera nada menos que Lewis Hamilton, quien arribó desde Mercedes en un traspaso que generó la expectación del mundo. Sin embargo, el monoplaza ha presentado más de un problema durante este 2025 y en Hungría el propio Leclerc dijo que “ahora es simplemente inmanejable” durante la carrera. Para colmo, ahora está bajo la lupa.

Este domingo, George Russell, de Mercedes, lanzó una dura acusación respecto del suelo del auto de la escudería italiana: “Cuando vi lo lento que iba, pensé que algo no estaba bien (…) La única cosa que puedo pensar es que el coche iba muy pegado al suelo y tuvieron que incrementar la presión de los neumáticos”.

Foto: Ferrari en Instagram

Para el británico, lo que están haciendo no es legal: “Utilizaron un modo de motor que hacía que el motor fuese más lento en las rectas. Allí es donde la plancha del fondo se desgasta más. Leclerc no dirá que es un coche ilegal. Pero es lo que se nos ocurre si vemos los tiempos por vuelta y el modo de motor”, añadió.

La grave denuncia de Mercedes levanta dudas en torno al SF-25. En China los dos Ferrari fueron descalificados por un problema parecido. En esa ocasión fue la plancha del fondo plano, que no puede tener un grosor mayor a 10 milímetros.

Más problemas del SF-25

Lamentablemente, para las aspiraciones de Ferrari, este no es el único inconveniente que ha tenido el monoplaza con el que compiten. Durante la primera parte del año, llamaron la atención otros dos aspectos: problemas en la parte trasera del auto, lo que ha generado inestabilidad, y dificultades en la dirección asistida. De hecho, el medio Motorsport.com, especialista en Fórmula 1, informó hace un mes que este segundo inconveniente se debe a la hidroguía, el sistema de dirección asistida que reduce el esfuerzo que se necesita para girar el volante, especialmente en las curvas a alta velocidad.

Los dos pilotos de Maranello ya han expresado sus quejas por el rendimiento del SF-25. Hamilton fue más allá y, en la previa del Gran Premio de Bélgica, sostuvo reuniones con los líderes de la escudería italiana para exigir mejoras. Incluso entregó un documento para especificar las áreas que deben ser consideradas.

Foto: Ferrari en Instagram

“Me senté con John (Elkann, presidente de Ferrari), Benedetto (Vigna, CEO) y Fred (Frederic Vasseur, director del equipo) en varias reuniones. Me senté con el jefe de nuestro desarrollo, con Loic (Serra, director técnico), también con los jefes de diferentes departamentos hablando sobre el motor para el próximo año, sobre la suspensión delantera y la suspensión trasera. Después de las primeras carreras, hice un documento completo para el equipo. Y durante este receso tuve otros dos documentos que envié”, dijo el siete veces campeón del mundo.

No obstante, a pesar de todos estos antecedentes, la continuidad de Frederic Vasseur como director de equipo, quien llegó al Cavallino Rampante en 2023, parece no estar en duda. Mientras tanto, intentan dejar atrás un frustrante fin de semana en Hungría. El próximo desafío será el 31 de agosto en el Gran Premio de Países Bajos. Serán semanas de detención que le vendrán bien al equipo para reacomodarse, pensando en una recta final de temporada que se visualiza difícil.