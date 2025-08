“Esto sería todo para mí”: la alarmante confesión de Lewis Hamilton que pone en duda su presencia en la F1

Ferrari tuvo un sábado de contrastes en el Gran Premio de Hungría. Por un lado, está el importante triunfo de Charles Leclerc en la clasificación, lo que le dio al Cavallino Rampante la primer pole position del 2025. Sin embargo, desde la vereda negativa, aparece la alarmante confesión de Lewis Hamilton.

Como viene siendo costumbre en la actual temporada de la Fórmula 1, el británico no ha conseguido brillar vistiendo el traje de la escudería roja y ha firmado irregulares presentaciones: no tiene ningún podio y su mejor ubicación ha sido un cuarto puesto (Emilia-Romagna, Austria y Gran Bretaña).

Esta vez, en el circuito de Hungaroring, se repitieron las malas sensaciones. El nacido en Stevenage no logró acceder a la Q3 a bordo del SF-25 y se tuvo que conformar con una magra decimosegunda casilla. Ya en Bélgica, por ejemplo, había finalizado 16° en la qualy.

En ese sentido, a raíz de la seguidilla de malos resultados, Hamilton se mostró abatido una vez que tuvo que conversar con los medios deportivos que llegaron hasta Budapest. Es más, fue tal el descontento, que el inglés alertó a sus seguidores, y sobre todo a Ferrari, con una sincera declaración.

Al momento de ser consultado por los inconvenientes que exhibió sobre la pista, el heptacampeón lanzó una dura autocrítica. “El auto no es un problema, el problema soy yo (...) no creo que vengan tiempos mejores, esto sería todo para mí. Es todo lo que tengo”, dijo, elevando una alerta por un posible retiro del ‘Gran Circo’.

OJO a las sinceras declaraciones de Hamilton tras una floja clasificación en lo personal y la POLE de Leclerc en Hungría...



📺 #HungarianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XY5NBrVlav — SportsCenter (@SC_ESPN) August 2, 2025

En esa misma línea, Hamilton trató de explicar los aspectos técnicos que derivaron en su mal rendimiento, aunque igual mantuvo la cuota de frustración. “Hoy no ha sido un buen día para mí, ha sido una gran, gran lucha con el equilibrio del coche y muy diferente a otros años en los que he estado aquí. Probamos dos enfoques distintos para corregir los problemas de balance de los Libres 1. Cambiamos el coche para los Libres 2 y sigue siendo inconsistente, muy, muy inconsistente de una curva a otra. No puedes decir que es solo subviraje o sobreviraje”, cerró.