Nicolás Ambiado sufre un desperfecto mecánico y se queda sin título de la Fórmula Regional Américas 2025

El piloto chileno, representante de la escudería Kiwi Motorsports, quedó fuera de la competencia en Barber, Alabama, dejándole servido el trofeo al estadounidense Titus Sherlock.

Vicente González
Nicolás Ambiado se quedó sin título en la Fórmula Regional Américas 2025. Foto: @framericas/Instagram.

Nicolás Ambiado vivió un traspié que hundió sus chances de coronarse en la Fórmula Regional Américas 2025. El piloto chileno de 17 años, que corría como uno de los contendientes en la carrera de Barber, Alabama, sufrió un desperfecto mécanico en su vehículo que lo obligó a quedar fuera de la competencia.

El problema para el representante de Kiwi Motorsports ocurrió durante una de las vueltas de preparación. Pese a que los ingenieros encargados del acondicionamiento del monoplaza extremaron esfuerzos para devolverlo a la grilla, no lograron salvar la situación y el corredor nacional no pudo participar de la largada.

La ausencia del novel piloto trajo consecuencias inmediatas. Nico, que antes de esta jornada sabatina poseía 235 puntos, se quedó sin opciones matemáticas de alcanzar al sólido líder del certamen. El estadounidense Titus Sherlock, de la escudería Crosslink Motorsports, le sacó 36 unidades de diferencia al chileno, sumando un total de 266.5 puntos tras finalizar en el segundo lugar de esta carrera. Con apenas una fecha más por disputar durante este domingo, la distancia se volvió imposible de remontar (el ganador suma un máximo de 25 puntos), por lo que el norteamericano se proclamó como campeón indiscutible del circuito.

Pese a este duro revés, Ambiado sigue con la meta de poder obtener la Superlicencia, el permiso que otorga la FIA para participar en futuras ediciones de la Fórmula 1 o de IndyCar. El piloto criollo suma seis puntos de los 40 que pide el máximo organismo del automovilismo a nivel mundial. Además, está próximo a cumplir los 18 años, otro de los requisitos que exige la entidad de motores.

