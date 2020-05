Las primeras Eliminatorias de Sudamérica y el mejor equipo de la Conmebol en Rusia 2018

1. ¿Qué ciudad no fue sede de la Copa del Mundo Chile 1962?

A) Antofagasta

B) Arica

C) Viña del Mar

D) Santiago

E) Rancagua

2. ¿Qué país suma más títulos (5) de la Copa Oceánica de selecciones de fútbol?

A) Tahiti

B) Nueva Caledonia

C) Australia

D) Nueva Zelanda

E) Islas Salomón

3. ¿Qué países disputaron los dos primeros partidos, que se jugaron en forma simultánea, en la historia de los mundiales, en Uruguay 1930?

A) Estados Unidos vs. Bélgica y Francia vs. México

B) Rumania vs. Perú y Argentina vs. Francia

C) Francia vs. México y Uruguay vs. Perú

D) Yugoslavia vs. Brasil y Estados Unidos vs. Paraguay

E) Chile vs. Francia y Uruguay vs. Rumania

4. ¿Para qué Copa del Mundo se disputaron por primera vez Eliminatorias en Sudamérica?

A) Brasil 1950

B) Suiza 1954

C) Suecia 1958

D) Chile 1962

E) Inglaterra 1966

5. ¿Qué país de la Conmebol fue el mejor ubicado (quinto) en el Mundial Rusia 2018?

A) Argentina

B) Uruguay

C) Colombia

D) Brasil

E) Perú

