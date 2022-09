Laver Cup: Felix Auger-Aliassime da el batacazo ante Novak Djokovic y deja a Resto del Mundo a un triunfo de la corona

Felix Auger-Aliassime dio el batacazo ante Novak Djokovic en la Laver Cup 2022 y dejó al Resto del Mundo a un triunfo de la corona. El canadiense doblegó por 6-3 y 7-6(3) al serbio, acercando a su equipo a quedarse con el título por primera vez en la historia. Por ahora, Europa está abajo por 10-8 y, si Frances Tiafoe derrota a Stefanos Tsitsipas, cederá el trofeo, algo que nunca antes había sucedido en el certamen.

El nacido en Montreal realizó un partido impecable. De esos que seguramente jamás olvidará. La tarea no era fácil. En frente, estaba Nole, uno de los mejores de la historia, pero a Auger-Aliassime poco le importó. El jugador del Team Mundial lució su mejor cara en Londres, con un desempeño agresivo y la concentración a tope. En un duelo que se extendió por una hora y 35 minutos, tomó la iniciativa y no tuvo miedo a faltarle el respeto al ex número uno.

A Felix se le vio agresivo y muy sólido en los servicios, pese a que fue Nole quien arrancó más cómodo, pero no pudo mantener el ritmo para imponerse en la primera manga. El serbio, quien exhibió evidentes molestias en su muñeca, cayó por 6-3 en el set inicial, que tuvo una remontada notable del canadiense, quien de estar 2-0 abajo logró dejar las cosas 2-2 y, desde entonces, tomó el mando del encuentro.

El Cachorro consiguió ponerse 4-3 arriba tras salvarse de un quiebre en contra, mientras Novak se notaba cada vez más nublado e impreciso. Auger-Aliassime no le dio chances a su rival y logró mantenerse en alza para aprovechar la ventaja y terminar dando un paso clave para quedarse con la victoria.

Nole estaba obligado a reaccionar para seguir con vida en el compromiso. Pero estuvo lejos de recuperarse. Rápidamente, el norteamericano se puso 2-0, sin darle respiro a Djokovic, quien, de todas formas, dio batalla y logró igualar el marcador de la manga, dejándolo 3-3.

Felix estaba siendo más y no dio tregua. Y aunque Novak tampoco dejó de luchar y estiró el duelo hasta el tie break, Auger-Aliassime terminó reafirmando su superioridad, logrando un 7-3 que le permitió cerrar la victoria a su favor. Simplemente, un triunfazo para el canadiense.

De esta forma, el Resto del Mundo logró ponerse 10-8 arriba en la serie y se puso a un paso de conquistar de manera inédita la Laver Cup. Si Tiafoe vence a Tsitsipas, Europa perderá el torneo por primera vez. De lo contrario, todo se decidirá en el partido siguiente, entre Casper Ruud y Taylor Fritz.