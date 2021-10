Leeds vence al colista y Bielsa sale del fondo

Leeds partía la fecha en la zona roja visitando al colista en Carrow Road. Marcelo Bielsa sabía que debía vencer al Norwich para subir en la tabla. Y así lo hizo, pues el equipo dirigido por el argentino ganó por 2 a 1 de visita, logrando salir del descenso directo y quedando con 10 puntos en la Premier League. Este resultado dejó al conjunto de Loco en el 17° lugar en la Premier League.

El partido comenzó con intensidad. Ambos clubes tenían la presión de ganar y sumar de a 3, por lo que el cotejo, hacia el minuto 10, era de dominio compartido. La primera llegada llegó a los 7′, con un desprendimiento de Daniel James, quien se sacó a Krul y definió a puerta vacía. Sin embargo, Hanley sacó de la línea lo que era el primero para la visita. Pero a los 12′ respondió el local a través de un remate dentro del área de Pukki que pasó muy cerca del palo derecho de Meslier.

En torno a la media hora del partido el Norwich comenzó a mejorar en el partido. El local se sabía con la presión de ser colista y empezó a merodear el área de la visita. Sin tanta claridad en sus llegadas, el equipo dirigido por Daniel Farke presionaba alto y hacía que Leeds se equivocara constantemente en la salida. A esa altura, Bielsa se encontraba sentado, un tanto cabizbajo, con las manos tomadas, en una postura reflexiva.

El Loco no le encontraba la vuelta al encuentro. El partido seguía trabado y las ocasiones no llegaban a los arcos de los guardametas. El más peligroso del encuentro era Raphina, pero no lograba generarse el espacio para poder realizar un remate limpio. Así, se fueron al descanso.

En el complemento, el partido se abrió. A los 56′ la figura del Leeds, Raphina abrió la cuenta a través de un remate con la izquierda desde el centro del área, tras la asistencia de James. Pero solo dos minutos más tarde Norwich empató por medio de Andrew Omobamidele, quien aprovechó un lanzamiento de esquina para conectar con la cabeza e igualar el cotejo.

Sin embargo, el Leeds estaba necesitado. Y con empuje logró volver a ponerse arriba en el marcador, en los 60′, por medio del español Rodrigo Moreno, quien remató con la izquierda desde fuera del área, en un tiro que se coló por debajo y junto al palo izquierdo del arquero local.

De ahí en más el partido tuvo un dominio compartido con un Leeds que buscaba el tercero que significara la tranquilidad, pero que no llegó. Así, se diluyó el encuentro. Con este resultado, los de Bielsa lograron salir de la zona roja y escalaron al 17° lugar de la tabla, sumando 10 unidades.

El próximo partido por Premier para el equipo dirigido por Marcelo Bielsa será ante el Leicester en Elland Road el domingo 07 de noviembre.