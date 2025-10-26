SUSCRÍBETE
El Deportivo

Lesión, una mascota perdida y una denuncia por negligencia: la trama de Aaron Ramsey con los Pumas en México

El galés llegó como estrella al fútbol azteca, pero no ha tenido la mejor de las experiencias. Ahora, el volante está ofreciendo una recompensa de 20 mil dólares por información de Halo, su perrita extraviada de un albergue de mascotas.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Aaron Ramsey ha jugado apenas tres partidos desde su llegada al fútbol mexicano. Foto: @PumasMX (X).

Aaron Ramsey dio la sorpresa cuando dejó el fútbol europeo y fichó por los Pumas de la UNAM. Llegó como una estrella, sin embargo, tras unos meses en el fútbol mexicano, el galés está ausente. En primera instancia, por una lesión. No obstante, existe un motivo personal que lo alejó de las canchas.

El mediocampista se encuentra buscando a Halo, su mascota perdida. Durante el parón de la Liga MX por las Eliminatorias, dejó a su perra, una beagle de pelaje blanco, en un recinto dedicado al cuidado de animales. Pero cuando retornó a buscarla después de regresar al país, ya no se encontraba en el lugar.

Ramsey derechamente acusa negligencia de Hipsterrier, albergue para mascotas, ubicado en San Miguel de Allende, Guanajuato, a unos 270 kilómetros de la capital Ciudad de México.

A dos semanas del extravío, el volante continúa con la búsqueda. De hecho, ofreció una recompensa de 10 mil dólares a quien aportara información veraz de la ubicación de su mascota. Después de siete días, la cifra ascendió a 20 mil dólares.

El calvario de Ramsey

El propio Ramsey fue quien informó del extravío de su mascota a través de sus redes sociales. “Por favor, ayúdennos a encontrar a Halo. (...) Toda información es valiosa, ayúdanos a que regrese con su familia”, publicó. A su vez, el albergue Hispterrier no ha emitido ningún comunicado ni se ha pronunciado al respecto.

No obstante, luego de días de búsqueda, el galés cargó contra el recinto. “Hemos permanecido en silencio. Silencio, intentando entender cómo puedes dejar a tu perra en un rancho y no volver a verla. ¿Sin ninguna explicación? Las cámaras no grababan, ningún rastreador la encontró, ningún avistamiento, ningún cuerpo y un montón de mentiras. Solo queremos despedirnos y seguir adelante. ¿Cómo podemos seguir adelante si no sabemos si está viva o muerta?”, escribió en sus redes sociales.

Ramsey, en tanto, llegó en julio como el fichaje estrella de los Pumas, club que no gana un campeonato desde 2011. Sin embargo, no ha tenido el desempeño esperado. Ha jugado poco y nada tras llegar con una lesión en los isquiotibiales.

Debutó el pasado 24 de agosto ante el Puebla. Volvió a sumar minutos contra el Atlas, partido donde marcó su único tanto. Después, ante Mazatlán, tuvo su primera y única titularidad porque posteriormente se lesionó. Problemas físicos, sumados a la búsqueda de su mascota, no le han permitido retornar a las canchas.

