Lío por premios: plantel de Everton se rebela y prohíbe el acceso a los dirigentes al camarín

No ha sido un buen 2025 para Everton. Comenzaron el año con el brasileño Gustavo Leal en la banca, con el sueño de hacer una buena Liga de Primera y meterse en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el equipo no logró triunfos en el torneo (sí en la Copa Chile) y su lugar fue tomado por Mauricio Larriera. A pesar de que con el uruguayo los ruleteros han exhibido un alza, no logran despegar y se mantienen en el antepenúltimo puesto de la tabla, con seis puntos y apenas una victoria.

Los problemas, sin embargo, no solo son futbolísticos.A horas del encuentro de este viernes ante la UC por la fecha 9, el equipo de Viña del Mar está envuelto en una insólita disputa que ha ido escalando entre jugadores y dirigentes, producto de los premios por su clasificación a la mencionada Sudamericana.

Para entender este conflicto hay que retroceder en el tiempo. Los Oro y Cielo, gracias al empate ante Universidad de Chile en la última jornada del campeonato 2024, clasificaron con lo justo al torneo internacional. Con Esteban Solari en la banca, acabaron séptimos con 45 puntos, los mismos que el octavo, Coquimbo Unido, pero con mejor diferencia de gol.

Por este motivo, el plantel de Everton y la dirigencia pactó de inmediato los premios para esta participación en la Copa Sudamericana 2025. En las negociaciones, según pudo saber El Deportivo, acordaron que cada futbolista recibiría la cifra de 1.500 dólares, que en estos momentos equivale a $1.407.435 en pesos.

El 5 de marzo de este año, los de Sausalito se jugaron su suerte en la arena internacional ante Unión Española, por la primera ronda del torneo. En un reñido encuentro disputado en el Bicentenario La Florida, quedaron eliminados en penales luego de igualar 2-2 en los 90 minutos. Sin embargo, solo por jugar la fase previa, el equipo ruletero se embolsó US$ 250 mil.

La forma de pago y un conflicto

No sólo los planes no resultaron adentro de la cancha, sino que también afuera. Esto porque el club le pidió a los futbolistas pagar los conversados premios en cuotas. La determinación causó molestia en el plantel ya que el pago desde Luqe ya se había realizado.

Ya estando a fines de abril, los montos aún no han sido cancelados, y los jugadores alegan que el dinero por la participación internacional ya fue entregado por parte de la Conmebol a Everton.

Foto: Sebastián Cisternas/Photosport SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

La situación en los últimos días se ha tensionado, a tal punto que el primer equipo tomó una drástica medida para mostrar su descontento: no dejar entrar a los directivos al camarín.

Fue así como en el último partido de Everton, que fue el domingo 20 de abril en el 1-1 ante Unión La Calera, los dirigentes no pudieron ingresar al camarín ruletero en Sausalito.

Actualmente, ambas partes siguen en conversaciones para llegar a un entendimiento lo más rápido posible, por un acuerdo que se había firmado en 2024. Curiosamente, quienes más presión ejercen en estas tratativas son jugadores que formaron parte del equipo el año pasado y deben ser considerados por conseguir este objetivo, pero que en estos momentos están en otros elencos del fútbol chileno.

Semanas intensas

La polémica estalló en un momento inoportuno para Everton, con partidos importantes que definirán este primer semestre. Además del mencionado encuentro de este viernes contra Universidad Católica en La Florida, los de Viña del Mar recibirán a Palestino el 3 de mayo por la fecha 10. Los de La Cisterna son hoy uno de los líderes del certamen.

Posteriormente, se jugarán todas sus chances en la Copa Chile, aunque no dependen de sí mismos. En la última fecha de la fase de grupos, deben vencer a la UC el 11 de mayo y, en el otro partido de la zona, esperar que Unión La Calera derrote a San Luis.

Si esta combinación de resultados no se da, los Oro y Cielo sólo seguirían en competencia en un frente, restando todo un semestre por disputar.