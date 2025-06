Llamada de Milad a Chiqui Tapia, un pago que nadie asumió e insultos a Messi: la caótica llegada de Argentina a Santiago

La llegada de la selección argentina a Santiago fue un caos. Insultos, empujones y muchos hinchas transandinos y chilenos se enfrentaron a pocos metros de las figuras del equipo que conduce Lionel Scaloni.

A eso de las 21 horas de este miércoles arribó el chárter de la selección transandina a la loza del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Para sorpresa de los asistentes, Lionel Messi y compañía abandonó el terminal aéreo por la zona que acostumbran a utilizar los civiles.

En los medios argentinos reaccionaron de inmediato. Acusaron a la ANFP de incumplir el protocolo de la FIFA y, que incluso, la dirigencia que comanda Pablo Milad se exponía a una millonaria multa. Más cuando Lionel Messi, la estrella que vuelve a la albiceleste tras siete meses de ausencias, fue el blanco de la locura de los hinchas de su Selección y de los insultos de los fanáticos de la Roja apostados en el lugar.

En medio del caos, la seguridad de la Selección Argentina intercedió con carabineros para poder salir del aeropuerto. Luego, Argentina se trasladó al hotel Intercontinental de Santiago, donde una multitud los esperaba. Ahí no tuvieron mayor inconveniente para ingresar.

La reacción de Milad

La noticia no pasó desapercibida en la ANFP. Pablo Milad, el presidente de la sede de Quilín, reaccionó de inmediato y se comunicó con Claudio Chiqui Tapia, la máxima autoridad de la AFA.

En el diálogo, el curicano le transmitió a su par la preocupación por lo expuesto que quedó la delegación transandina tras salir por la zona civíl del aeropuerto internacional. Y, de paso, se desligó de cualquier tipo de responsabilidad.

Es que el arribo de Argentina a Santiago se viene trabajando con antelación. El 2 de junio fue la primera reunión para afinar los detalles de la visita. En aquella cita participó la Federación de Chile y de Argentina, el consulado del país transandino, el ministerio de Seguridad Pública y Carabineros. Se les advirtió que el chárter que venía de Buenos Aires finalizaba su trayecto en la loza pública del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Por lo mismo, se le recomendó arrendar un terminal privado, para asegurar la exclusividad de la Selección Argentina en su ingreso a Chile, garantizando un tránsito expedito y sin contratiempos de todos sus seleccionados. La recomendación no fue escuchada provocando el desorden que hacen eco los medios transandinos. Hace dos semanas, incluso, la avanzada del equipo de Scaloni ingresó al país y realizó el mismo recorrido que la Albiceleste. El trayecto fue visado por la Conmebol. No hubo ningún tipo de alerta.

Aterrizar en el Arturo Merino Benítez implica una serie de coordinaciones previas. Más cuando se busca salir por zonas exclusivas que implican un valor agregado. El costo, sin embargo, no es significativo: US$3.600 por la entrada y salida más $333.000 en tasas que cubre a toda la delegación. Cabe considerar que los transandinos arribaron en un chárter, que ya implica un costo que bordea los $50 millones.

Llegada de jugadores de la selección argentina al Hotel Intercontinental. Foto: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El pago para obtener este tipo de exclusividad se realiza en todos los países. Por ejemplo, en el viaje que Chile realizará a Bolivia durante los próximos días, la Federación de Chile ya canceló una zona exclusiva para hacer la salida más expedita y evitar cualquier tipo de incidente con los hinchas locales.

Más allá de las explicaciones entre las máximas autoridades, la Federación de Chile sacó un comunicado para referirse al contratiempo. “La Federación de Fútbol de Chile informa que los contratiempos experimentados por la Selección Argentina responden exclusivamente a decisiones adoptadas por AFA, las que no consideraron las recomendaciones de las autoridades de Chile”, indica el escrito.

“La Federación de Fútbol de Chile manifiesta que cumplió en todo momento con todas sus obligaciones, las que están consignadas en el protocolo expedido por FIFA para la recepción de delegaciones extranjeras en competencia, coordinando seguridad y escolta por parte de Carabineros de Chile para la llegada de la Delegación AFA de la Selección Argentina al país, y posterior traslado entre el Aeropuerto Arturo Merino Benítez y el hotel reservado. Todos los servicios extras, que no forman parte del protocolo expedido por FIFA, son de exclusiva responsabilidad y costo de la delegación visitante”, prosigue.

“Cabe enfatizar que La Federación de Fútbol de Chile ha entregado todas las facilidades necesarias al seleccionado argentino, así como a todas las selecciones que han visitado el país durante las clasificatorias para el Mundial FIFA EEUU 2026″, sentenció la federación.

Una batalla que ya es habitual

Los roces no son nuevos. En el marco de las Eliminatorias, hay dos capítulos relativamente recientes respecto de desencuentros. El primero data de 2021, cuando los transandinos decidieron recibir a la Roja en Santiago del Estero, lo que implicaba sumar 1.047 kilómetros al recorrido, en un trayecto que demora 1 hora y 45 minutos en avión, completará casi cinco horas de viaje. En la Roja lamentaron que eso añadía desgaste a jugadores que venían desde Europa. Incluso, hicieron ver su descontento a la FIFA, el órgano encargado de realizar las clasificatorias, y a la propia Conmebol. Se incumplía el artículo 21 del reglamento de la FIFA. “En principio, el estadio deberá estar ubicado a un máximo de 150 km del aeropuerto internacional más próximo, y el tiempo de desplazamiento no podrá superar las dos horas por carretera. El aeropuerto deberá estar habilitado para el aterrizaje de vuelos chárter en caso de que la federación visitante opte por este medio de transporte para su delegación. Si las federaciones no llegaran a un acuerdo sobre los estadios, la Comisión Organizadora de la FIFA tomará la decisión definitiva", indicaba la norma.

El otro episodio

En el marco del mismo proceso, en enero de 2022, llegó la vuelta de mano. Necesitada de puntos para ilusionarse con la posibilidad de llegar a Qatar, la Roja recibió a Argentina en Calama. La idea era aprovechar la altitud de la ciudad minera, un elemento que a los transandinos históricamente les ha costado manejar. Esta vez pudieron, porque se impusieron por 1-2.

La antesala, sin embargo, también estuvo marcada por situaciones polémicas. La primera se produjo al ingreso de la delegación a la ciudad minera, que demoró dos horas, entre solicitudes de documentación y pruebas relacionadas con el Covid-19. Emiliano Martínez expresó su molestia a través de emoticones que denotaban asco. “Estuve todo el rato ahí. Nosotros preparamos con ocho grupos de testeadores. El grupo de avanzada tenía claro que tenían que bajar con sus papeles en manos. Accedimos a que los esperaran dos buses. Ellos bajaron en masa y armaron un desorden. Los tuvimos que mandar de vuelta al ingreso para ordenarlos. No traían los papeles, ni siquiera el C-19, y querían que los testearan sin que se les revisaran”, relató, entonces, Manuel Herrera, seremi de Salud de Antofagasta a El Deportivo.

No fue la única rareza. Los transandinos acusaron el corte de suministro de agua potable en el hotel que ocuparon. El inconveniente se prolongó por cerca de una hora.

Pasajeros alojados en el recinto confirmaron a El Deportivo los inconvenientes, aunque no estaba clara la causa que produjo la interrupción del servicio. Eso sí, se precisaba que Calama es una ciudad que presenta habituales problemas de abastecimiento.