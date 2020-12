“Llegamos hasta acá siendo nada, ellas lo tenían todo”: la emocionante arenga de Guerrero

La final del Torneo Femenino de Transición dejó muchas postales emotivas. Una de ellas fue la arenga que Carla Guerrero realizó al final del partido, en el que cayeron por 2-0 ante Santiago Morning.

La zaguera no se guardó nada y tras el pitazo final agradeció a todas sus compañeras por lo realizado. “Llegamos hasta acá siendo nada, ellas lo tenían todo”, comenzó la seleccionada nacional, en referencias a las condiciones laborales en que trabaja cada plantel, donde la U no cuenta aún con contratos para todas sus jugadoras, algo que en el Chago sí ocurre.

Pero además, la Jefa emocionó con sus palabras, asegurando que la decisión de arribar a las azules después de dos temporadas en España fue la acertada.

“Estoy orgullosa de cada una de ustedes y no me arrepiento de haber venido a este club, para nada. Me voy para la casa contenta, llegaré y le diré a mi mamá que estoy feliz, porque lo dimos todo. Estoy muy orgullosa”, les dijo a sus compañeras.

Pese al resultado, las azules coronaron una campaña casi perfecta, en la que cayeron solo en la final.