Logran su primer punto ATP: Bautista de la Peña y Thomas Menzel ganan en Santiago y aparecerán en el ranking mundial

El regreso de los torneos M15 al país, a través del Milo Tennis Tour, ha permitido que jóvenes valores obtengan sus primeros puntos como profesionales. En octubre pasado fue Benjamín Pérez (16 años), quien sumó dos unidades por los cuartos de final alcanzados en el Club Sirio, y en esta jornada fue el turno de Bautista de la Peña (16) y Thomas Menzel (18).

El hijo de Horacio de la Peña superó en las canchas de San Carlos de Apoquindo al argentino Julián Cundom (1.031º), por 6-3 3-6 6-4, y se convirtirá en el cuarto tenista sudamericano nacido en el año 2009 en aparecer en el ranking ATP. Ahora enfrentará a Benjamín Torres (2.179º) o Julián Valenzuela (sin ranking).

Mientras que Menzel se impuso por 6-1 y 7-5 a Benjamín Zúñiga (sin ranking) y clasificó a los octavos de final, donde se enfrentará a Benjamín Torrealba (891º), quien dio cuenta del argentino Franco Vázquez (1.419º), por 6-1 y 6-3.

Vergara se despide

En Hacienda Chicureo se está disputando el WTA 125 de Colina, donde la única chilena en competencia es Fernanda Labraña, quien jugará este jueves los octavos de final.

En la jornada de este miércoles, por su parte, la promisoria Antonia Vergara cayó por un doble 6-1 ante la medallista olímpica brasileña Laura Pigossi, en un partido en el que no pudo conectar con su mejor tenis.

“Fue un partido difícil, creo que no pude jugar ni mi mejor tenis, ella es realmente muy experimentada, tiene un buen ranking y es muy difícil jugar contra ella, nunca me había tocado, pero sí la había podido volver varias veces”, comenzó explicando la Peque.

“Tenía que hacer un partido en el que yo tenía que meterle mucha pelota adentro, tratar de ir desarmándola de a poco, sin apurarme, y creo que no pude lograrlo, pero estos partidos así existen y hay que dar vuelta rápido a la página y pensar en lo que se viene”, añadió.