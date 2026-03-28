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    Los cambios con los que Rangers busca remontar en el torneo de la Primera B

    Tras un pésimo arranque en el torneo del ascenso, los talquinos marchan en el último lugar de la clasificación. Esto ha generado la salida del cuerpo técnico y el director deportivo del equipo.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Rangers de Talca. pc

    Rangers vive un momento complicado en el torneo de la Primera B. El conjunto talquino llega a enfrentar la sexta fecha del campeonato del ascenso en la última posición de la tabla con un pésimo rendimiento.

    De los 15 puntos que se han disputados, solo ha conseguido uno tras empatar 1-1 contra San Luis en el estadio Iván Azócar. Este mal inicio le ha significado a la escuadra de la capital de la Región del Maule realizar una serie de cambios, destacando la salida del técnico Erwin Durán y la del director deportivo Mauricio Segovia.

    Durán se unió a los rojinegros en junio de 2025 con la misión de enmendar el rumbo del equipo y llevarlo a disputar la liguilla después de haber conseguido el ascenso en 2024 con Deportes La Serena.

    Si bien el equipo pudo ingresar a la postemporada, el rendimiento no alcanzó y se fue eliminado en la primera ronda a manos de San Marcos de Arica. A pesar de ello, la dirigencia respaldó al entrenador para 2026 con la meta de ser un elenco protagonista desde el arranque del campeonato. Una situación que no se dio.

    Por lo mismo, tras la cuarta fecha, Erwin Durán y sus ayudantes fueron despedidos. “Agradecemos a cada uno de los profesionales por el esfuerzo y compromiso entregado durante su paso por la institución, y le deseamos éxito en sus próximos desafíos”, escribió el club en un escueto comunicado.

    Durán dirigió un total de 24 partidos al mando de Rangers, con un balance de 7 triunfos, 8 empates y 9 derrotas. Sumó 29 de 72 puntos posibles, lo que equivale a un 40% de rendimiento.

    Solo dos días después del despido de Durán, los piducanos anunciaron la llegada de Jaime Vera para intentar revertir la situación. “El ‘Pillo’, con una amplia trayectoria en el fútbol chileno e internacional, tanto como jugador, como entrenador, asume el desafío de liderar al Rojinegro en esta nueva etapa, aportando su experiencia y carácter al banco talquino”, anunciaron a través de sus redes sociales.

    Con Vera en el banco, Rangers enfrentó su quinto partido, cosechando una nueva derrota, esta vez por 4-2 contra Deportes Recoleta. Tras el duelo, Vera dio pistas de lo que busca implementar en el equipo.

    “Vamos a tratar en lo posible de que eso no nos vuelva a suceder (derrota por goleada), trabajo y nada más que trabajo, convicción y actitud. Los jugadores están golpeados, pero no se saca nada con llorar, ahora hay que mirar hacia el futuro, que no tenemos mucho tiempo y tenemos que trabajar y seguir trabajando hasta que esto resulte, yo tengo fe de que va a resultar”, remarcó en conferencia de prensa.

    Mauricio Segovia, el otro apuntado

    La caída contra Recoleta en Talca también provocó un remezón en la directiva de Rangers. La gestión de Mauricio Segovia como director deportivo del club también venía siendo cuestionada desde la temporada anterior por las determinaciones sobre qué jugadores se debían traer y por no traer alternativas en puestos clave.

    De hecho, incluso antes de que se produjera el despido de Erwin Durán, el club emitió un comunicado desmintiendo rumores sobre una eventual salida de Segovia. “Rangers de Talca informa a la comunidad, a los medios de comunicación y a la opinión pública, que la continuidad de nuestro director deportivo, Mauricio Segovia, no se encuentra en ningún caso en cuestionamiento por parte de la institución”, rezaba el texto compartido el 9 de marzo.

    Añadieron que “la presente aclaración responde a informaciones difundidas recientemente por distintos medios de comunicación, en las que se ha señalado como inminente su salida del club, situación que no se ajusta a la realidad”.

    El giro llegó 15 días después tras el quinto partido del campeonato sin triunfos. “En el marco de una reestructuración institucional, Mauricio Segovia Piffautt ha dejado de ejercer funciones como director deportivo de Rangers de Talca”, comunicaron.

    En el mensaje también añadieron que se encuentran en la búsqueda de un nuevo director deportivo y que informarán su llegada cuando esté todo arreglado.

    Por lo pronto, Rangers se prepara para enfrentar la sexta fecha de la Primera B. Los rojinegros viajan a San Bernardo para enfrentar a Magallanes el lunes 30 de marzo a partir de las 18.00 horas.

    Más sobre:FútbolRangersPrimera B

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