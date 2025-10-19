Manchester United da la sorpresa en el clásico de Inglaterra y le propina al Liverpool su cuarta derrota consecutiva

Manchester United se quedó con el clásico de Inglaterra ante el Liverpool gracias a un gol de Harry Maguire. Foto: Manchester United.

Manchester United dio la sorpresa y se quedó con el clásico de Inglaterra. En el duelo válido por la octava fecha de la Premier League, el conjunto de Ruben Amorim dejó atrás los cuestionamientos al imponerse por 2-1 en su visita al Liverpool, que sigue en caída libre.

Los mancunianos, que ostentan un irregular arranque de temporada, fueron los villanos en Anfield Road. Con un estilo defensivo y a ratos punzante, le propinaron la cuarta derrota en fila a los Reds, que poco a poco le pierden pisada al líder Arsenal.

El United da el golpe

El partido más emblemático del fútbol inglés no tardó en generar emociones. Y es que apenas en el primer minuto de juego se rompió la paridad. Los Diablos Rojos sorprendieron con un tempranero gol de Bryan Mbeumo a los más de 60 mil espectadores que llegaron a Anfield Road. El delantero camerunés aprovechó un choque entre Virgil Van Dijk y Alexis MacAllister en la mitad de cancha y picó al espacio. Allí, Amad Diallo lo vio en solitario, lo asistió, y el ex Brentford anotó para silenciar al público local.

¡¡SORPRENDEN LOS DIABLOS ROJOS EN ANFIELD!! MBEUMO MARCA EL 1-0 DEL MANCHESTER UNITED EN EL ARRANQUE DEL DERBY ANTE LIVERPOOL.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/pgbqdhwMfI — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025

El cuadro de Merseyside vio rápidamente cómo se estropeó su planteamiento. Por ello, estuvo obligado a tener que salir a buscar el empate con urgencia. Pero la tarea no era sencilla, pues la visita se resguardaba atrás y esperaba salir a la contra. Así las cosas, recién a los 20′ tuvieron su primera llegada con riesgo: Cody Gakpo encaró en el uno contra uno a Matthijs de Ligt y su remate se estrelló contra el vertical.

Tras cartón, fue el turno de los mancunianos para responder a los 23′. Bruno Fernandes quedó en una posición inmejorable, llegando con impulso a la entrada del área, pero su disparo también chocó con el palo.

Pese a la distancia que existía en la tabla de posiciones entre ambos elencos (el Liverpool aparecía 3° con 15 puntos y el United estaba 13° con 10 unidades), las diferencias en la cancha no se percibían con nitidez. Las llegadas iban y venían de un lado a otro, dando cuenta de una paridad insospechada a esa altura.

Celebran los Diablos Rojos

En el segundo tiempo la dinámica continuó siendo similar. Los Reds buscaban más con desesperación que con fútbol, mientras que los de Old Trafford aguantaban y salían rápido por las bandas.

En ese desarrollo del trámite fue que Gakpo volvió a inquietar a la portería de Senne Lammens a los 49′. El neerlandés nuevamente remató con furia, pero el palo volvió a rescatar al Manchester de forma milagrosa.

La mala suerte perseguía al otrora jugador del PSV Eindhoven, sin embargo, después de varios intentos, se le abriría el arco de una buena vez por todas (79′). En un bosque de piernas dentro del área de los Diablos Rojos, Florian Wirtz logró limpiar hacia un costado con Federico Chiesa, quien lanzó un pase rasante y conectó con el voluntarioso Gakpo.

AHORA SI, FESTEJA LIVERPOOL: GAKPO LA EMPUJÓ Y MARCÓ EL 1-1 DE LOS REDS VS. MANCHESTER UNITED.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/iCYrcWqZBZ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025

La igualdad ponía al Liverpool de vuelta en el partido. Es más, desde ahí en adelante se esperaba que los pupilos de Arne Slot siguieran machacando y lograran remontar ante las dudas que presentaba su rival. No obstante, el Manchester volvió a dar el campanazo de forma inesperada.

A los 83′, y tras un disparo reboteado, Bruno Fernandes consiguió enviar un centro bombeado al área de los Reds. Allí, evidentemente, las marcas fallaron y se produjo el desajuste: Harry Maguire arremetió con el testazo y dejó sin reacción a Giorgi Mamardashvili.

¡LOCURA ENDIABLADA EN ANFIELD! HARRY MAGUIRE CONECTÓ EL CABEZAZO LETAL Y MARCA EL 2-1 DEL MANCHESTER UNITED ANTE LIVERPOOL.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mQHLw5dj3P — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025

El valioso triunfo para el Manchester United tiene un condimento especial, pues desde 2016 que no ganaban en el escenario de su clásico rival. Ahora, alcanzan los 13 puntos y trepan al noveno lugar, una posición que les da más oxígeno para intentar revertir una compleja campaña.

En el Liverpool, en tanto, todo es sufrimiento. Contando los últimos compromisos por la Premier League y la Champions, suman cuatro caídas seguidas (Crystal Palace, Chelsea, Manchester United y Galatasaray). Por el momento ven con cierta distancia al Arsenal, que ganó a Fulham y llegó a los 19 puntos. Los Gunners son líderes en solitario.