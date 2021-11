Marcelino Núñez: La gran explosión del crack de la UC que sueña con Europa

Marcelino Núñez costaba la módica suma de 30 mil dólares en noviembre de 2020, según el sitio Transfermarkt. Una cantidad irrisoria si se considera el enorme potencial que había mostrado el volante de Universidad Católica desde su debut, en febrero de ese año, pero que se explica por su sorpresiva falta de continuidad en el conjunto cruzado, por culpa de numerosas y constantes lesiones musculares que lo afectaron durante el proceso de Ariel Holan.

Hoy, todo eso cambió. Un año después, su presente es completamente opuesto y, por supuesto, también su tasación, que se incrementó de golpe. En la actualidad, el oriundo de Colina es titular en el equipo que dirige Cristian Paulucci y, pese a tener solo 21 años, cada vez tiene más participación en la Roja. Esto hizo que su precio se elevara casi a los US$ 2 millones.

En la precordillera lo celebran. El ascenso de Marcelino ha sido meteórico, desde ese 21 de febrero de 2020, cuando jugó 25 minutos ante Deportes Iquique, en San Carlos de Apoquindo, el estadio que ha sido su casa desde pequeño. Literalmente, porque así estaban ambientadas las paredes de su dormitorio. En vez de papel mural, lo que había eran gigantografías del recinto del cuadro de la franja.

Núñez vive un sueño. Ya consolidado en el tricampeón del fútbol chileno, el mediocampista empieza a proyectar su futuro y apunta alto, a Europa. Así lo dejó claro en entrevista con El Deportivo, en mayo pasado. “Me gustaría llegar a Europa, a cualquier equipo. Al Sevilla, por ejemplo. Quiero jugar la Champions. Está lleno de equipos grandes e importantes. Muchos jugadores, como Arturo Vidal, que pasó por Bayer Leverkusen, fue dando la vuelta y tiempo atrás llegó al Barcelona”, confesó.

Este jueves, tras conquistar la segunda Supercopa de su palmarés individual, insistió en que su meta es pelear la Liga de Campeones. Eso sí, antes de emigrar sostuvo que quiere seguir en la UC una temporada más. “Mi carrera todavía la reflejo acá en Católica. Igual, analizando este año, me pude consolidar. Me gustaría quedarme un año más y después, al año siguiente, buscar otra proyección. Me gustaría ir a pelear la Champions. Ese es mi sueño”, dijo en TNT Sports.

¿Marcelino está listo para dar el salto al Viejo Continente para jugar la Champions? Para Jorge Acuña, exvolante de Universidad Católica, Feyenoord y la Selección, la joven figura del tricampeón tiene todo para desarrollarse al más alto nivel en Europa.

“Creo que Núñez es un jugadorazo. Lo escuché el otro día en Concepción y me parece que continuar un año más en la UC le hará muy bien para seguir creciendo, para adquirir más experiencia y tener más partidos en el cuerpo, para así partir de buena forma a Europa y jugar la Champions. Me parece que es una decisión acertada, porque muchas veces los jugadores que salen rápido de Chile después no rinden afuera”, advierte.

Uno de sus formadores, Mario Lepe, máximo ídolo de los cruzados, exmediocampista de Católica, concuerda con la apreciación del Kike. “Sí, veo a Marcelino en Europa. Tiene unos chispazos, unas cosas de nivel europeo que ya le he visto en varios partidos: cambios de ritmo, de velocidad, de líneas, buen disparo al balón y físicamente está entero”, apunta.

“Además, el esfuerzo es parte de su vida. Es un chico que viene de Colina, que se demoraba dos horas en llegar a San Carlos de Apoquindo, que vio el sacrificio de sus padres por cumplir su sueño. Todo eso también hace que él esté preparado para ir a Europa. Es un jugador europeo, porque corre mucho, tiene muy buena técnica. Es un todo y tiene muchos elementos para poder ir a Europa pronto”, añade.

Tras vencer a Cobresal, en El Salvador, Paulucci lo alineó pese al desgaste que traía por las Eliminatorias. Y fue clave, con dos golazos. Luego, el argentino se deshizo en elogios: “Es un jugador que tiene una forma física europea y una técnica muy buena. Pienso que Marcelino le puede dar muchas cosas a Chile y a Universidad Católica”.

Sin embargo, Marcelino no siempre tuvo estas cualidades. Muchas de las virtudes que ostenta hoy en la cancha las fue trabajando con los años en San Carlos de Apoquindo. El propio jugador reveló quiénes lo ayudaron en su crecimiento. “Mucha gente. Con mi personalidad, me he ganado a varias personas que me han corregido cosas, como Mario Lepe, Ignacio Prieto y Milovan Mirosevic”, contó hace un tiempo. También nombró a Gustavo Quinteros, Luciano Aued y José Pedro Fuenzalida.

¿Qué le faltaba por mejorar a Núñez? “Todos los chicos tienen condiciones, pero van adquiriendo otras aptitudes con el tiempo. En el caso del Marcelino siempre fue bueno técnicamente y le pegaba bien al balón, pero le faltaba un poco de dinámica. Es un chico muy inteligente. Entendió que si no mejoraba la dinámica no iba a surgir. En la UC los chicos son vistos por psicólogos y todos los estamentos del club se involucran para que él futbolista juegue y no tenga problemas. Él trabajó esa faceta y ahí también es mérito suyo, es parte de su buena cabeza y su propio esfuerzo”, cuenta Lepe.

“Si él quiere jugar la Champions tiene que ser físicamente extraordinario para que tenga una buena dinámica. No tiene que estar a 10 puntos, tiene que estar 12 o 13 puntos. Eso le va a dar la fuerza para competir, porque ya posee una técnica exquisita y entiende mucho el juego, porque toma buenas decisiones”, agrega.

Marcelino Núñez ha sido titular en la Selección durante las Eliminatorias. FOTO: AP / Jorge Saenz

Acuña asegura que, en unos años más, Núñez será el líder de la Roja: “Tal como empezaron Gary Medel, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Marcelino está llamado a liderar la selección chilena. Quizás su personalidad cuando está fuera de la cancha es más introvertida, pero cuando está dentro tiene un liderazgo y actitud que contagia a sus compañeros. Es un líder dentro de la cancha. Créeme: estar en la Selección es una presión que no es fácil de llevar. Y él lo hizo bien, no le afectó jugar Eliminatorias, con un equipo necesitado de puntos. No tengo dudas de que será uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol chileno”.

El nuevo diamante de Felicevich

Hace algunos meses, Marcelino Núñez tomó una decisión muy importante. Para perseguir su sueño de llegar a Europa y pelear la Champions, el volante estimó que lo mejor era cambiar de representante. Por eso, terminó su contrato con la empresa 433, a la que fue llevado por Mauricio Valenzuela, y firmó con Twenty Two, que es propiedad de Fernando Felicevich, agente del Pitbull, Alexis, Vidal, Erick Pulgar, Mauricio Isla y Charles Aránguiz, entre otros cracks.

Una buena movida, a juicio del Kike Acuña. “Poder llegar a Europa a un club que participe en la Champions League depende de muchas, no solo de estar a un buen nivel, sino también del representante que uno tiene. A veces eso puede marcar la diferencia. Lo cierto es que a Marcelino le queda poco en Chile. Por el nivel al que está jugando, por lo joven que es y por el futuro que tiene no va aguantar mucho tiempo más en la UC”, advierte.

Por ahora, en el tricampeón del fútbol chileno están tranquilos, porque Núñez tiene contrato hasta fines del próximo año, así que, por ese lado, no hay problemas. Sin embargo, asumen que será difícil retenerlo más allá de la próxima temporada, independientemente de que renueve contrato.

“Creo que va a ser un jugador conocido a nivel mundial. Me atrevo a decir que va a ser uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol chileno”, vaticina el Kike. “Tiene unas ganas de jugar increíbles, ve el fútbol con alegría, se pone contento, lo disfruta. Además de su talento, tiene una mentalidad y una fuerza interior por sobre lo normal, justo lo que se necesita para triunfar en Europa”, cierra Lepe.