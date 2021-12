Marcelo Bielsa: “Por supuesto que este momento es el peor de todos los que he pasado en Leeds”

Marcelo Bielsa no pasa por su mejor momento. Y en el Etihad, frente a Guardiola, lo confirmó. El rosarino sufrió una paliza ante Manchester City por 7 a 0, en lo que fue el peor resultado de su carrera como técnico. Ahora, los puestos de descenso le respiran en la nuca al que fuera DT del Equipo de Todos.

A pesar de que hay equipos como Norwich, Newcastle, Burnley o Watford que están por debajo de Leeds, la verdad es que los puestos de descenso están a solo 4 puntos de distancia. En ese sentido, los ojos están puestos sobre el Loco y los partidos que se le vienen. Por eso, en la antesala del duelo de hoy frente al Arsenal le consultaron si temía que lo despidiesen en caso de no lograr revertir los malos resultados en los próximos partidos.

“¿Si temo que me echen? A mí nunca me parece correcto presumir de una fortaleza que hay que demostrar con el tiempo que se posee. Por supuesto que este momento es el peor de todos los que he pasado en Leeds y perder 7-0 no es una derrota más”, comenzó diciendo el DT argentino.

A eso, complementó que es valioso poder anteponerse a las adversidades y que eso es justamente lo que está buscando con su equipo en este minuto. “En la adversidad hay que enfrentar las dificultades. Eso exige entereza, es decir, enfrentarla con la totalidad de lo que uno es capaz, y así espero actuar”, complementó.

Finalmente, se mostró optimista de cara a lo que el Leeds pueda hacer en los partidos que vienen. “Contra Chelsea jugamos el mejor partido de la temporada hasta ahora y contra el City, el peor. Las dos versiones se produjeron con dos o tres días de diferencia. Tengo la confianza y la obligación de lograr que recuperemos la versión de Chelsea y que no repitamos la del City”, espetó.

El próximo desafío que tiene el Leeds será hoy de local ante el Arsenal de Mikel Arteta, que viene de una victoria frente al West Ham. El encuentro está pactado para las 14.30 horas. Una derrota podría empezar a cimentar la ruta de salida para el rosarino.