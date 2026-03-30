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    Más de 1.000 corredores le dieron vida al Run Frutillar en sus distintas categorías

    La cuarta edición de la Media Maratón del Lago Llanquihue reunió a una masiva cantidad de participantes en 21K, 10,5K, 5K y 2K. En la distancia principal, los triunfos fueron para Nicolás Gualquin y Nicole Vásquez.

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    El Deportivo
    El medio maratón se disputó con éxito en el sur del país. Run Frutillar

    Pese al pronóstico de lluvias, el buen tiempo acompañó este domingo a los 1.200 corredores que dieron vida al Run Frutillar by Olympikus 2026, competencia desarrollada en la costanera de la comuna, confirmando una vez más el sostenido crecimiento y consolidación como uno de los eventos de running más importantes del sur de Chile.

    La prueba volvió a hacer honor a su sello. El circuito fue técnico, exigente y con cuestas que marcaron buena parte de la jornada, poniendo a prueba la resistencia de los participantes. No dejó indiferente a nadie. Aun así, el desafío fue ampliamente valorado por los corredores, que encontraron en el recorrido una mezcla poco habitual entre dificultad deportiva y belleza del circuito, con el Lago Llanquihue como gran telón de fondo durante buena parte de la carrera.

    En los 21 kilómetros, la distancia principal del evento, Nicolás Gualquin se quedó con el primer lugar en varones, con 1 hora 13 minutos y 24 segundos. Lo escoltaron Roberto Flores (1.14′42″) y Gonzalo Álvarez (1.17′34″), en segundo y tercer lugar, respectivamente. En damas, la victoria fue para Nicole Vásquez Muñoz, que se llevó el oro con 1.29′17″, seguida por Francisca Igor Parra (1.32′15″) e Isidora Contador Baeza, tercera con 1 hora 38 minutos y 19 segundos.

    En los 10K, Joaquín Meléndez fue el más rápido entre los varones, con 37 minutos y 58 segundos; detrás llegaron Jonathan Moreira (38′44″), y Matías Rojas (38′55″). En damas, Fernanda Haro Cárcamo se impuso con 42 minutos y 43 segundos, superando a Paulina Rettig Boettcher, en segundo puesto (45′42″), y a Scarlet Vargas, tercera con 46′04″.

    La prueba de 5 kilómetros también mostró un muy buen nivel competitivo. En varones, Eduardo Lara cruzó primero la meta con 18 minutos y 38 segundos, apenas por delante de Nicolás Monsálvez, con 18′46″, mientras que Alfred Castro Baeza completó el podio con 19′18″. En damas, la ganadora fue Emilia Docmac, con 23 minutos y 24 segundos, seguida por Fernanda Saavedra Maldonado (24′50″), y Camila Acuña Núñez, con 24′55″).

    Crecimiento exponencial

    “Estamos muy contentos porque esta carrera se vendió completa un mes antes y eso habla del lugar que ha ido ganando Run Frutillar. Lo más importante es que la jornada se desarrolló con total normalidad, sin accidentes y sin contratiempos, gracias al trabajo coordinado de todos los equipos e instituciones que hicieron posible el evento”, señaló Rodrigo Peñaloza, CEO de Chilefinisher, productora a cargo de la competencia.

    La edición 2026 volvió a mostrar el crecimiento sostenido de esta prueba en su cuarta versión, con el respaldo de la Municipalidad de Frutillar, la Región de Los Lagos, Andes Salud y distintos actores locales. También marcó un hito el arribo de Olympikus, marca nacida en Brasil y de fuerte presencia continental, que apostó por la carrera y la sumó a su plataforma de apoyo al running, reconociendo en Frutillar una prueba bien organizada, con identidad propia y proyección.

    Y ese crecimiento ya tiene una nueva estación, pues la organización anunció que la quinta edición de Run Frutillar se realizará el 4 de abril de 2027, con la expectativa de volver a reunir a aún más corredores y seguir consolidando el crecimiento sostenido y exponencial que ha mostrado esta carrera en el sur de Chile.

    Más sobre:AtletismoRun FrutillarFrutillar

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