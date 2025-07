Más líder que nunca: Coquimbo Unido se pasea por Santa Laura y reduce a una Católica que hizo todo para perder

Lo de Coquimbo Unido no es producto del azar, ni un arrebato del destino. Es un equipo trabajado, que tiene un libreto claro y donde las individualidades se ponen al servicio del colectivo. Una nueva muestra de aquello se dio este domingo, derrotando a Universidad Católica por 3-0 en Independencia. Los piratas se llevaron el botín y lideran con firmeza la Liga de Primera.

Si todo sale según lo planificado, éste fue el último partido de la UC como local fuera de San Carlos de Apoquindo. Para el 10 de agosto se espera por la inauguración del Claro Arena, que está en la cuenta regresiva. Todo parece indicar que el reducto más moderno del país será el “refuerzo” del equipo. ¿Incorporación de jugadores? No hay atisbo de aquello, cuando todas las señales dan cuenta de lo contrario. El partido ante los piratas fue el fiel reflejo de la escasez de plantel y de la necesidad de refuerzos que tienen los cruzados.

Las relevantes bajas de Fernando Zampedri, Gary Medel y Cristián Cuevas alteraron el tablero de Garnero. Fue la oportunidad para ver como titulares a Juan Francisco Rossel, Alfred Canales y Dylan Escobar. La UC sacó pecho con 11 formados en casa en la citación (cinco en la alineación y seis en la banca). Salvo Asta-buruaga, el resto de la suplencia eran juveniles. Otro reflejo de la poca plantilla que tiene disponible el DT. Los reemplazantes de los estelares devolvieron la camiseta. Oportunidad totalmente desaprovechada.

Coquimbo no solo está en la parte alta de la tabla. También es el mejor visitante del Torneo Nacional: hasta antes de este juego, sacó 17 puntos en ocho compromisos. Desde el inicio, leyó mejor cómo jugar. Si bien es un equipo que no tiene una alta posesión y que no le incomoda ceder la iniciativa para aprovechar las salidas rápidas, en el primer tiempo tomó el mando.

La superioridad aurinegra fue marcada. Extremadamente marcada. Si los piratas hicieron lo que han venido realizando, la UC rememoró más de lo peor de la etapa de Tiago Nunes. Con distancia, lo más pobre desde que llegó Garnero. Siendo más crudo en el análisis, hizo todos los méritos para perder.

Coquimbo reduce a la UC

Iban solo 5 minutos de partido y una desinteligencia defensiva entre Arancibia y Bernedo provocó un tiro libre directo para la visita (el portero tomó la pelota y le cobraron pase al lateral). Regalaron la primera ocasión de peligro. Esa acción sirve para ejemplificar las inconmensurables dudas que fue dejando en la cancha.

Católica hacía todo lento, con un juego predecible y con cero sorpresa. Ante la nula capacidad de juntar pases y avanzar con velocidad en campo rival, cayó en el balonazo largo. Los pelotazos cruzados de Daniel González se repitieron una y otra vez, sin éxito. Mientras que Coquimbo disfrutaba de la libertad con la que se movía Matías Palavecino, el 10.

El gol aurinegro estaba cerca. Hasta que llegó en los 32′, gracias a un notable remate de Benjamín Chandía. Un zurdazo desde fuera del área que se mete en el ángulo. Y el segundo ocurrió en los 38′, a través de Salvador Cordero, con un disparo de zurda (también) desde la entrada del área. Dylan Escobar, demasiado incómodo en la izquierda, quedó retratado en ambas acciones. ¿Dónde está el lateral que encandiló en la primera rueda de 2024?

DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

El desastre cruzado sumó otro ingrediente con la torpe expulsión de Daniel González, antes del descanso. Mediante la revisión del VAR, el árbitro Diego Flores cambia la amarilla por la roja, por una acción de conducta violenta del zaguero, al bajar a Palavecino. Derrota parcial, jugando mal, sin rematar al arco y con uno menos. Imposible un panorama más complejo para la Católica.

Para la segunda parte, Garnero trató de reordenar sus piezas con lo que tenía. Un 4-3-2 donde debutó el juvenil José Ignacio Salas (de 17 años) como lateral izquierdo, en lugar del bajísimo Escobar. También salió Eduard Bello, otro que no justifica la confianza de los entrenadores. Para Coquimbo, con el partido en el bolsillo, el asunto era cuidar la ventaja y administrarla.

La entrada de los juveniles le dio un mayor ímpetu a la UC, pero era insuficiente para estrechar las diferencias, tanto en los goles como en el trámite. El local inquietó poco y nada a Diego Sánchez. Más nada que poco, en rigor. Todo quedó liquidado en los 82′, cuando Nicolás Johansen, quien reemplazó a Waterman, hizo el 3-0. Tras centro de Zavala, el argentino le ganó por arriba al portero y anotó de cabeza.

De la manera menos glamorosa, se acabó el invicto de Daniel Garnero en la banca universitaria. Una caída que duele en la precordillera y que deja una interrogante: ¿cuál será el objetivo de la UC para este año, o solo se quedará con el estadio nuevo como exclusivo punto a favor? En la vereda rival, todo es felicidad. Coquimbo es el líder del fútbol chileno con 38 puntos, no solo reafirmando su sitio de vanguardia, sino que además instala derechamente su candidatura al título. Tienen más que merecido soñar con ser campeón.

Ficha del partido

U. Católica: V. Bernedo; S. Arancibia, D. González, B. Ampuero, D. Escobar (46′, J. I. Salas); E. Bello (46′, T. Asta-buruaga), A. Canales, J. Valencia, C. Montes (60’, D. Corral); J. F. Rossel (60’, L. Romero) y D. Valencia (87′, A. Cerda). DT: D. Garnero.

Coquimbo Unido: D. Sánchez; F. Salinas, B. Cabrera, M. Fernández, J. Cornejo; S. Galani, S. Cordero (74’, A. Camargo); B. Chandía (57′, A. Azócar), M. Palavecino (88′, E. Hernández), M. Mundaca (46′, C. Zavala); y C. Waterman (74′, N. Johansen). DT: E. González.

Goles: 0-1, 32′, Chandía, zurdazo desde fuera del área; 0-2, 38′, Cordero, remate bajo desde la entrada del área; 0-3, 82′, Johansen, le gana por arriba a Bernedo y anota de cabeza.

Árbitro: D. Flores. Amonestó a Ampuero, Romero, Bernedo, Asta-buruaga (UC); Palavecino, Cabrera (COQ). En los 45′+2, expulsa a González (UC) por conducta violenta.

Estadio Santa Laura. Asistieron 9.790 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.