Matías Soto se inscribe en los octavos de final de Challenger de Campinas con una trabajada victoria

Después de las semifinales alcanzadas en el Challenger de Concepción, Matías Soto (263º) poco a poco ha ido recuperando la confianza tras un discreto inicio de temporada. Ahora, en Campinas, el tenista nacional tuvo un trabajado avance a la segunda ronda del certamen brasileño tras imponerse al argentino Gonzalo Villanueva (403º), por 7-6(4) y 6-3.

De inmediato el copiapino le arrebató el servicio a su rival en el primer juego. Mientras que en el siguiente tuvo que luchar bastante para mantener el suyo, salvando un punto de quiebre. No obstante, en el cuarto, el transandino recuperó la ruptura y todo quedó nivelado.

La quinta raqueta nacional realizó algunos ajustes en su juego y nuevamente consiguió un break. Esta vez en el séptimo game. Sin embargo, cuando todo parecía encaminarse hacia quedarse con el primer set, el argentino volvió a igualar la cosas con una ruptura en el décimo. Incluso, las cosas se complicaron más, pues su rival llegó a tener un punto de set en el duodécimo. No obstante, logró salvarlo y llevar todo al tie break.

En el desempate, salió lo mejor del nortino, quien estuvo sólido con su servicio y sacó una rápida ventaja, que le permitió administrar de mejor forma la definición, así se terminó imponiendo por 7-4.

A pesar de haberse quedado con la primera manga, Soto no la tuvo fácil. Por el contrario, Villanueva no bajó los brazos y se adelantó con un quiebre en el quinto juego. No obstante, el chileno reaccionó rápido y en el siguiente lo recuperó.

Con bastante solidez, Mati volvió a romper en el octavo, consiguiendo una ventaja definitiva, que terminó ratificando con su servicio. De este modo, también se inscribe en la segunda ronda, donde se medirá ante el ganador del duelo entre el peruano Conner Huertas del Pino (696º) y el invitado local Gustavo Albieri (sin ranking).

Por otra parte, Tomás Barrios (147º) jugará la segunda ronda en Campinas, contra el brasileño Joao Reis da Silva (344º), quien lo derrotó en las últimas dos ocasiones en que se enfrentaron, ambas en marzo pasado, en los challengers de Santiago y Concepción, respectivamente.

Tabilo y Garin saltan a la cancha

Este miércoles, Alejandro Tabilo (31º) y Christian Garin (133º) tendrán acción en el ATP 250 de Houston. Ale, que es el tercer preclasificado, se estrenará en octavos de final ante el estadounidense Jenson Brooksby (507º). Mientras que Gago, quien superó en el debut al suizo Alexander Ritschard (125º) se medirá con el primer cabeza de serie, el local Tommy Paul (13º), a quien ha derrotado en tres de sus cuatro enfrentamientos.

En tanto, en la misma jornada, comienza la edición 2025 del Roland-Garros Junior Series by Renault, que tiene a sus grupos definidos. El certamen se desarrollará en la Sociedade Harmonia do Tenis, en Sao Paulo, y el ganador obtendrá un wild card para la categoría junior del grand slam francés.

El chileno Benjamín Pérez, número uno del ranking Cosat, es la gran esperanza nacional para alcanzar la invitación en el cuadro masculino. Integra el Grupo B, junto con el ecuatoriano Emilio Camacho, el paraguayo Álvaro Frutos y el brasileño Leonardo Storck.

En damas, también habrá una nutrida presencia nacional, pues Camila Rodero, Agustina Soto y Camila Zouein formarán parte del evento, cuyo formato consiste en que los ganadores de cada grupo avancen a las semifinales, que se jugarán el sábado.