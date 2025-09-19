“Me duele, me molesta”: la dura confesión de Bruno Barticciotto por su falta de regularidad en el Santos de México

El campeonato de apertura de la Liga MX no ha sido bueno para Bruno Barticciotto. Una serie de lesiones le ha impedido ser titular en el Santos Laguna y en las ocho fechas que llevan disputadas, sólo una vez completó los 90 minutos.

Por lo mismo, las críticas a su desempeño no se han hecho esperar y aunque el seleccionado chileno aseguró que no escucha ni lee los comentarios en su contra, confesó que no ha estado bien anímicamente. “Me duele, me molesta, me jode no poder participar en los partidos como quiero, pero mi cuerpo hace todo lo posible para que ese margen sea lo mínimo”, aseguró en rueda de prensa.

Luego, el hijo del campeón de la Copa Libertadores de 1991, Marcelo Barticciotto, explicó por que las dolencias musculares lo han afectado más a él que a sus compañeros del equipo azteca. “Soy un jugador explosivo, con mucha masa muscular, que está propenso a lesiones. Quienes hacemos más sprint en los partidos somos más propensos a lesiones, pero siempre trato de estar bien”, detalló.

Sin embargo, las nubes negras parece que comienzan a disiparse pues el pasado 13 de septiembre logró estar todo el partido ante Atlas, dónde su oncena igualó a dos goles, y podría ser titular en el cotejo que jugarán este domingo 21 de septiembre con Atlético San Luis (20 horas).

“Me siento muy bien ahora, había tenido una molestia que no me dejó jugar ante Tigres (a fines del mes pasado) y en el partido pasado con Atlas pude completar los 90 minutos y eso me ayuda a estar listo para enfrentar a San Luis”, anunció.

Aunque el delantero sabe que no basta sólo con estar en cancha, pues a los arietes se les pide que hagan goles y eso por ahora sólo ha ocurrido en dos ocasiones (ante Chivas y Cruz Azul). “Creo que faltan un par de goles, no sé si hay minutos, pero tampoco me interesa. Yo quiero jugar, y ojalá, el fin de semana, hacer tres goles... Me da lo mismo si se ejecuta la opción de compra o no, estoy muy comprometido con que nos vaya bien".

Frase importante, pues Santos puede adquirir su carta a fin de año o finalizar la cesión que acordaron con Talleres de Córdoba. “Vine a este club buscando regularidad, un buen rendimiento, creo que lo he tenido y estoy muy contento. La gente me ha demostrado mucho cariño, eso obviamente hace que me quiera quedar... Me gusta la ciudad, me gusta el club y estoy muy contento”, concluyó.