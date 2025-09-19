SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Me duele, me molesta”: la dura confesión de Bruno Barticciotto por su falta de regularidad en el Santos de México

El delantero agregó que llegó a la Liga MX "buscando regularidad, un buen rendimiento" y avisó que las lesiones están quedando atrás.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Barticciotto sólo ha completado una vez los 90 minutos en el Santos. Foto: @ClubSantos.

El campeonato de apertura de la Liga MX no ha sido bueno para Bruno Barticciotto. Una serie de lesiones le ha impedido ser titular en el Santos Laguna y en las ocho fechas que llevan disputadas, sólo una vez completó los 90 minutos.

Por lo mismo, las críticas a su desempeño no se han hecho esperar y aunque el seleccionado chileno aseguró que no escucha ni lee los comentarios en su contra, confesó que no ha estado bien anímicamente. “Me duele, me molesta, me jode no poder participar en los partidos como quiero, pero mi cuerpo hace todo lo posible para que ese margen sea lo mínimo”, aseguró en rueda de prensa.

Luego, el hijo del campeón de la Copa Libertadores de 1991, Marcelo Barticciotto, explicó por que las dolencias musculares lo han afectado más a él que a sus compañeros del equipo azteca. “Soy un jugador explosivo, con mucha masa muscular, que está propenso a lesiones. Quienes hacemos más sprint en los partidos somos más propensos a lesiones, pero siempre trato de estar bien”, detalló.

Sin embargo, las nubes negras parece que comienzan a disiparse pues el pasado 13 de septiembre logró estar todo el partido ante Atlas, dónde su oncena igualó a dos goles, y podría ser titular en el cotejo que jugarán este domingo 21 de septiembre con Atlético San Luis (20 horas).

“Me siento muy bien ahora, había tenido una molestia que no me dejó jugar ante Tigres (a fines del mes pasado) y en el partido pasado con Atlas pude completar los 90 minutos y eso me ayuda a estar listo para enfrentar a San Luis”, anunció.

Aunque el delantero sabe que no basta sólo con estar en cancha, pues a los arietes se les pide que hagan goles y eso por ahora sólo ha ocurrido en dos ocasiones (ante Chivas y Cruz Azul).Creo que faltan un par de goles, no sé si hay minutos, pero tampoco me interesa. Yo quiero jugar, y ojalá, el fin de semana, hacer tres goles... Me da lo mismo si se ejecuta la opción de compra o no, estoy muy comprometido con que nos vaya bien".

Frase importante, pues Santos puede adquirir su carta a fin de año o finalizar la cesión que acordaron con Talleres de Córdoba. “Vine a este club buscando regularidad, un buen rendimiento, creo que lo he tenido y estoy muy contento. La gente me ha demostrado mucho cariño, eso obviamente hace que me quiera quedar... Me gusta la ciudad, me gusta el club y estoy muy contento”, concluyó.

Más sobre:FútbolBruno BarticciottoBarticciottoSantos LagunaLiga MXFútbol Mexicano

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Le disparó por la espalda: encarcelan a sujeto por homicidio calificado de adolescente en Coronel

Comité para la Protección de los Periodistas dice que Israel asesinó a 31 reporteros tras ataque en Yemen

Portugal anuncia el reconocimiento de Palestina como Estado

Ante despliegue militar de EE.UU. en el Caribe: Venezuela advierte que hay “una guerra no declarada”

La nueva película de Dominga Sotomayor: “Limpia” celebra su estreno mundial en el Festival de San Sebastián

José Antonio Kast se opone a recorte presupuestario a las Fuerzas Armadas

Lo más leído

1.
La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

2.
General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

3.
Temblor hoy, viernes 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

5.
Gustavo Álvarez tras el empate de la U en Lima: “No caigo en que si el rival se queda con 10 tenemos que ganar”

Gustavo Álvarez tras el empate de la U en Lima: “No caigo en que si el rival se queda con 10 tenemos que ganar”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Cinco regiones permanecen en alerta temprana preventiva por pronósticos meteorológicos para este fin de semana

Cinco regiones permanecen en alerta temprana preventiva por pronósticos meteorológicos para este fin de semana

Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Peaje a luca: MOP detalla medidas especiales en carretera ante masivo regreso a Santiago tras Fiestas Patrias

Peaje a luca: MOP detalla medidas especiales en carretera ante masivo regreso a Santiago tras Fiestas Patrias

Le disparó por la espalda: encarcelan a sujeto por homicidio calificado de adolescente en Coronel
Chile

Le disparó por la espalda: encarcelan a sujeto por homicidio calificado de adolescente en Coronel

José Antonio Kast se opone a recorte presupuestario a las Fuerzas Armadas

Cinco regiones permanecen en alerta temprana preventiva por pronósticos meteorológicos para este fin de semana

El modelo Anglo para aprovechar sinergias en distritos mineros: “Un nuevo paradigma”
Negocios

El modelo Anglo para aprovechar sinergias en distritos mineros: “Un nuevo paradigma”

La superintendencia de los ruidos

Thiago Dias, country manager de Mastercard en Chile: “Un 94% de las transacciones en el país son sin contacto”

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias
Tendencias

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias

Cómo llegó el plátano oriental a Chile: la historia secreta del árbol más controversial de Santiago

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

“Me duele, me molesta”: la dura confesión de Bruno Barticciotto por su falta de regularidad en el Santos de México
El Deportivo

“Me duele, me molesta”: la dura confesión de Bruno Barticciotto por su falta de regularidad en el Santos de México

En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini recibe a la Real Sociedad en la liga de España

Las cinco figuras internacionales que prometen brillar en el Mundial de Ciclismo de Pista Santiago 2025

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

La nueva película de Dominga Sotomayor: “Limpia” celebra su estreno mundial en el Festival de San Sebastián
Cultura y entretención

La nueva película de Dominga Sotomayor: “Limpia” celebra su estreno mundial en el Festival de San Sebastián

“Espero que vuelva”: Jimmy Fallon se pronuncia sobre suspensión de programa de Jimmy Kimmel

Muere en accidente aéreo el compositor estadounidense Brett James, ganador de un Grammy

Comité para la Protección de los Periodistas dice que Israel asesinó a 31 reporteros tras ataque en Yemen
Mundo

Comité para la Protección de los Periodistas dice que Israel asesinó a 31 reporteros tras ataque en Yemen

Portugal anuncia el reconocimiento de Palestina como Estado

Ante despliegue militar de EE.UU. en el Caribe: Venezuela advierte que hay “una guerra no declarada”

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz
Paula

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica