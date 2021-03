Miiko se ilusiona con volver a la Roja en su arribo al Cacique: “Sería un gran honor, como siempre ha sido”

Colo Colo oficializó este sábado a su cuarto refuerzo para la temporada 2021: Miiko Albornoz. El chileno-sueco, quien fue campeón de América con la Roja en 2015, fue presentado en una conferencia de prensa de complicada comunicación, debido al poco manejo del español que tiene el futbolista.

Aún así, el nuevo jugador del Cacique manifestó su alegría por arribar al Monumental y se mostró ilusionado por un posible retorno a la Selección. También se refirió al debate que surgió en el directorio albo por la condena por estupro que recibió en 2013, la cual generó dudas en su aprobación para llegar a Macul.

“Siempre he dicho que me gustaría jugar en Chile y cuando Colo Colo me contactó y mostró un proyecto para mí, me sentía muy bien”, comenzó diciendo el ex Hannover 96, quien utilizará el dorsal 3 en la espalda.

“Tengo que respetar las opiniones de los dirigentes. Solo quiero mostrar mi juego en la cancha y ser un aporte”, complementó, sobre la condena que lo tuvo dos años con libertad condicional.

El jugador de 30 años expresó que aún no ha conversado con el entrenador Gustavo Quinteros sobre cuál será su rol dentro del plantel: “Estoy muy contento y feliz de estar aquí en Chile y estar en Colo Colo. No he tenido tiempo para hablar con el profe, pero ya lo tendremos”.

También comentó que se encuentra en bien en cuanto al aspecto físico. “He entrenado mucho en Suecia. Tengo mi equipo y estoy bien físicamente. También preparado para hacerlo lo mejor posible por Colo Colo. Me siento bien físicamente y ojalá pueda mostrar quién soy yo”, dijo.

Y no escondió su deseo de volver a representar a la Roja: “He venido a jugar por Colo Colo porque dije que me gustaría jugar en Chile. Ahora voy a jugar por uno de los más grandes de Sudamérica. La Selección sería un gran honor, como siempre ha sido vestir la camiseta roja”.

Finalmente, habló sobre sus objetivos junto a su nuevo club. “Mis expectativas son llegar al club más grande y que voy a mejorar como jugador. Tengo mucha experiencia en Europa y estoy muy feliz de estar aquí en Chile. Siempre había querido venir aquí para jugar una vez en mi carrera”, afirmó. Y concluyó: “Voy a demostrar todo mi juego, para intentar ganar otra vez el campeonato”.