Nicolás Jarry avanza a cuartos de final en Alemania tras el retiro de su rival

Después del duro debut que tuvo el martes en el Challenger de Luedenscheid, donde debió remontar un marcador bastante adverso ante el eslovaco Lukas Klein, Nicolás Jarry (262°) tuvo una jornada mucho más tranquila y breve, al avanzar a los cuartos de final del certamen alemán por retiro de su rival, el español Roberto Carballés Baena (97°).

El chileno fue un claro dominador del partido ante el hispano, tercer cabeza de serie del evento, quien desde un comienzo se vio mermado físicamente, sobre todo en la espalda. En el cuarto juego, se produjo el primer quiebre favorable al tenista nacional, quien luego repitió la fórmula en el sexto, momento en el que el marcador quedó 5-1 y su adversario optó por retirarse tras esa nueva ruptura.

De este modo, el pupilo de Juan Ozón y Cristóbal Saavedra se instaló en los cuartos de final del torneo, consiguiendo su segunda mejor victoria de la temporada (la mejor había sido en Salzburgo ante Thiago Monteiro, 81° en ese entonces. Además cosechó importantes puntos, que le aseguran dar un salto hasta el puesto 252 de la clasificación.

“Jugué bastante mejor que ayer, entré muy bien de cabeza. Bien claro para no repetir los mismos errores de ayer. Lo tomé como un buen paso para hacer un borrón y cuenta nueva y hoy fue un nuevo día para empezar mucho mejor, y así fue”, analizó el ex número 38 del mundo, quien agregó: “Lamentablemente, con el dolor que estaba Roberto en la espalda y un poco con lo bien que empecé jugando, la combinación hizo que él no pudiera seguir”.

“Estoy animado, llevaba un rato sin haber ganando dos partidos seguidos. La primera ronda no empecé demasiado bien pero supe lucharla y acabar ganando. Hoy ha sido de una forma rara pero avanzamos. Tengo un día de descanso y espero prepararme bien para el viernes para intentar meterme a semifinales”, añadió.

Por el paso a las semifinales, la cuarta raqueta nacional se enfrentará al serbio Duje Ajdukovic (258°), quien superó al francés Constant Lestienne, por 6-2 y 6-4. Una victoria lo pondrá de vuelta dentro de los 250 mejores del mundo.