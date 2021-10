Nico Jarry trabaja extra para acceder a cuartos de final en el Challenger de Santiago 2

Nicolás Jarry (217°) tuvo que trabajar bastante para avanzar a los cuartos del final del Dove Men+Care Challenger de Santiago 2. No fue una jornada sencilla ante el prometedor tenista argentino Facundo Díaz Acosta (360°) y todo se definió en tres ajustados sets, que favorecieron al chileno por 6-7 (4), 7-5 y 6-4, en dos horas y 49 minutos de partido.

En el primer set, Nico no estuvo preciso con la devolución. Nunca complicó realmente al transandino de 20 años, quien se vio muy cómodo y suelto. Así, todo se fue al tie break, donde el tenista nacional llegó a ponerse 4-1. Sin embargo, una seguidilla de errores no forzados lo privaron de ganar el parcial.

Pese a la forma en que se le escapó la manga inicial, Jarry no se derrumbó. Siguió intentando y tuvo varias oportunidades de quiebre. Mejoró con la devolución, calibró sus tiros y en el duodécimo juego consiguió la ansiada ruptura. Con su servicio aseguró y emparejó el encuentro, entusiasmando a la buena concurrencia que llegó a alentarlo al Club Palestino.

En el set final la intensidad del chileno le valió para marcar diferencias ante un rival que venía de derrotar a Tomás Barrios en la primera ronda. En el tercer juego, el nieto de Jaime Fillol aprovechó la única oportunidad de rompimiento que tuvo y ahí tomó una ventaja que, a la postre fue definitiva, y que lo lleva los cuartos de final del certamen, donde ya está instalado Gonzalo Lama (327°).

“Estoy muy contento por el partido, fue muy duro. Facundo venía de la qualy, ganando buenos partidos, con confianza y eso suma mucho. Así que había que estar ahí, aguantar y creo que pude hacerlo bien. Fui de menos a más, no empecé tan firme. En la devolución, lo hice jugar poco, pero de a poco le pude ir encontrando la vuelta. Estuve zafando bien con mi saque, que no fue lo mejor, pero no me quebró y eso es importante”, reflexionó el ganador del partido.

La victoria dejó a Jarry muy cerca del top 200, algo que podría concretarse si este viernes derrota en semifinales al ganador del partido entre el boliviano Hugo Dellien (128°) y el argentino Camilo Ugo Carabelli (220°).