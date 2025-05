Nicolás Massú recuerda el escándalo de Copa Davis: “Los belgas tampoco se sintieron bien, todos salieron tristes”

A tres meses de la bochornosa serie de Copa Davis ante Bélgica, que terminó tras el golpe de Zizou Bergs sobre Christian Garin, Nicolás Massú habló de lo sucedido y cómo ve en perspectiva el incidente que acabó con la descalificación de Chile.

En una entrevista con el sitio español Punto de Break, el viñamarino expresó que “fue muy extraño”. “La pregunta es si eso fue intencional o no (…). El problema es que se tiene que ajustar al reglamento. Yo creo que la gente que estaba allí, los que toman las decisiones, se quedaron igualmente en shock, no supieron qué hacer. Era algo que nunca había pasado", comenzó señalando.

“El factor del público, la localía, estar 6-5 en el tercer set… la verdad es que fue durísimo, sobre todo para nosotros. No te olvides que antes del break, Christian venía de estar 4-5 y 0-30, a dos pelotas de ganar el partido. A nadie le gusta terminar así, ni a los propios belgas, ellos tampoco se sintieron bien. Nadie se sintió bien, ni la gente, todos salieron tristes", añadió.

El capitán detalló lo que vino después. “Hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano, intentamos apelar, mandamos el informe, la Federación mandó los videos de cada momento, así que solo podemos esperar y ver por dónde evoluciona todo. A nadie le gusta tener problemas, uno se pregunta por qué pasó esto, ¿por qué a nosotros? (…). Pasó, punto y final. Un gran partido, la emoción, un cruce aleatorio y de repente el caos. Ahí es donde hay que tomar decisiones, que luego pueden ser correctas o no. Siempre hay una parte que sale más afectada, pero nadie quiere estar en esa situación", describió.

Los efectos en Garin

Massú también se refirió a cómo afectó a Christian Garin esa situación. “En los siguiente días, seguro (le afectó). La noticia sale en todos lados, hace ruido en la prensa y nadie está preparado para esto. Ahora está tratando de encontrar su tenis, intentando ganar partidos, pero está claro que te afecta de alguna manera, sobre todo los primeros días, con el recuerdo de todo lo que pasó. Quizás, cuando vuelva a jugar Copa Davis lo vuelve a tener presente, pero bueno, pasarán los años y lo recordaremos como una anécdota: ‘¿Te acuerdas de lo que pasó en Bélgica hace 15 años?’“.

También fue consultado por su experiencia en 2000, cuando fue la serie de los sillazos ante Argentina y la comparó con lo vivido en Bélgica. “Las dos fueron muy duras, situaciones extremas que te pone la vida, pero con el paso de los años empiezas a verlas con más tranquilidad, con otra perspectiva, pero en el momento es duro. Tengo que estar preparado si en el futuro me pasa otra cosa, este deporte te trae cosas buenas y cosas malas, pero hay que afrontarlas, no vale esquivarlas”, afirmó.

“Uno tiene que ser consciente de que siempre vendrán dificultades, situaciones injustas o de mala suerte. Lo importante es seguir tu camino, entender que esto es un deporte increíblemente lindo, con todos sus factores. Si de verdad luchas por un objetivo, al final acaba llegando, más arriba o más abajo, pero esa mejor versión acaba llegando. No todos pueden ser top 10 pero, si te esfuerzas al máximo durante muchos años, esa oportunidad de disputar torneos importantes termina por presentarse. Lo que no puedes querer es que las cosas lleguen rápido, eso no existe. Al final, quien maneja mejor las emociones es quien alcanza mayor regularidad y éxito en este deporte”.

