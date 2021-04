Niemann se despide cabizbajo del Masters de Augusta

No fue la jornada que imaginaba el chileno. Tras sus grandes actuaciones del viernes y el sábado, hoy parecía todo destinado para que Joaquín Niemann terminará en lo alto su primera participación completa en el Masters de Augusta. Pero no fue así. El golfista de 22 años no estuvo cómodo durante todo el día, firmando su peor ronda de la semana. Finalizó con +4 en su tarjeta.

Desde el arranque se empezó a ver que Niemann no estaba a su nivel estelar. El bogey del primer hoyo fue solo una probada de que las cosas no fluían, ya que también estuvo complicando en el segundo cuando su tiro de salida terminó metido entre los arboles. La expresión del chileno también demostraba malestar y pese a que lograba igualar la exigencia, las sonrisas no aparecían entre las magnolias y azaleas.

Muchas veces el campo también fue caprichoso y lo dejó a centímetros de poder restar golpes a su cuenta. En el seis, el momento más complicado para Joaco en el día, el viento y la forma del legendario recinto de Georgia confabularon contra la proeza nacional. Terminó firmando un doble bogey que lo hundía dentro del corte final.

Niemann durante el cuarto hoyo, donde no pudo ganarle a la exigencia del campo. REUTERS/Brian Snyder

Una de las pocas alegrías del día llegó en el hoyo siete, cuando logró restar un golpe a su tarjeta, algo que lamentablemente fue un hecho aislado. Volvió a las banderas sobre par en la nueve, once y catorce, opacando la buena jornada sabatina donde logró quedar entre los primeros 25. El birdie en el 16 camufló una actuación que sin duda deja al chileno cabizbajo. Pudo haber sido mejor, pero de todas formas se queda con el consuelo de haber hecho historia el día viernes.