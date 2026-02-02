“No fue posible reunir los recursos”: selección chilena de Balonmano Playa se baja de torneo y critica a la Federación

Con decepción y un mensaje cargado de críticas institucionales, las selecciones chilenas masculina y femenina de Balonmano playa anunciaron que no participarán del torneo clasificatorio al Mundial por falta de recursos para financiar el viaje a Rosario (sede del sudamericano) y la preparación, un proceso que se vio afectado por la falta de planificación y apoyo dirigencial.

Desde el combinado nacional apuntaron directamente a la Confederación Sudamericana de Balonmano (COSCABAL), al señalar que la confirmación del torneo se realizó con escasa anticipación y sin información por medios oficiales. Según el comunicado, la confirmación llegó a través de WhatsApp, lo que fue calificado como una falta de respeto, considerando la relevancia de la competencia y el tiempo que llevaba en marcha el proceso deportivo.

Mala gestión

Además del factor económico, también se expresó la molestia de las selecciones por la ausencia de una gestión activa por parte de la Federación Chilena de Balonmano. “Si bien entendemos las limitaciones presupuestarias existentes, esperábamos que la Federación Chilena de Balonmano asumiera un rol activo de gestión, articulando apoyos y buscando alternativas que permitieran asegurar nuestra participación, considerando que este desafío era conocido desde hace meses”.

Sin la oportunidad de tener la presencia de Chile en un torneo que definía cupos mundialistas, se deja sin cierre competitivo un proceso construido durante años con alta entrega y sacrificio de cada deportista nacional y cuerpo técnico.

Si bien reconocen las limitaciones presupuestarias existentes, lamentaron que no se articularon apoyos ni alternativas que permitieran asegurar la presencia de Chile en un torneo que definía cupos mundialistas: “Como selección, comunicamos esta decisión con decepción, pero con la convicción de que es necesario marcar un precedente para el futuro de nuestro deporte”.

El pasado 22 de enero, la selección chilena subió un video a sus redes sociales en solicitud de ayuda para reunir 15 millones de pesos con el fin de asistir al torneo. Sin embargo, tras no cumplir la meta prevista, agradecen el apoyo y aporte hasta la fecha, e informaron que quienes deseen la devolución de su cooperación los pueden contactar por mensaje. En caso contrario, los fondos recaudados serán destinados a apoyar instancias de preparación y concentración, cubriendo gastos que muchas veces deben asumir los propios deportistas.