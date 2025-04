“No hay cómo no utilizar la palabra vergüenza”: en Brasil sufren por el triunfo de Palestino sobre Cruzeiro

Palestino consiguió este jueves un valioso triunfo en la Copa Sudamericana. El elenco árabe viajó hasta Coquimbo para enfrentar a Cruzeiro, cuadro subcampeón de la competencia en 2024, y terminó imponiéndose por 2-1, ahondando la crisis de los de Belo Horizonte que en esta edición no han conseguido sumar puntos.

Por lo mismo, la prensa brasileña se lanzó con todo contra el Raposa. “Cruzeiro flaquea, pierde ante Palestino y queda en situación crítica en la Sudamericana”, tituló Itataia Esporte.

“Cruzeiro continúa su calvario en la Copa Sudamericana. Este jueves, el equipo fue derrotado 2-1 por Palestino, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, de Coquimbo, Chile, en la tercera ronda”, agregaron.

A su vez, Globo Esporte resaltó que “favorito en el papel para luchar por el título del torneo, el equipo no ha estado a la altura de las expectativas hasta ahora y ha tenido una de las peores campañas del torneo. No sumó ningún punto y tiene pocas posibilidades de avanzar en la competición”.

“En este escenario, no hay cómo no utilizar la palabra vergüenza para la campaña de Cruzeiro en la Conmebol Sudamericana. El bicampeón de la Libertadores está muy cerca de quedar, por primera vez en la historia, eliminado de la fase de grupos de un torneo continental”, complementaron.

O Tempo, en tanto, indicó que “Para gran parte de la hinchada del Cruzeiro , actual subcampeón, la participación del club en la Copa Sudamericana 2025 puede estar ya terminada. En la noche del jueves, jugando en Chile, Raposa, con un equipo considerado mixto, no logró ser más efectivo que su oponente y perdió 2-1 ante Palestino, complicando aún más su lucha por la clasificación”.

“A pesar de jugar fuera de casa, desde el primer momento que rodó el balón Cruzeiro intentó mantener la posesión y ser agresivo en ataque, lo que generó buenas jugadas. Sin embargo, la ofensiva de los atletas no tuvo ningún efecto”, acusaron.

“Walace y, sobre todo, Lautaro, tuvieron ocasiones de marcar, pero las desperdiciaron. Y se acabó cumpliendo una de las mayores máximas del fútbol: el que no marca, encaja”, concluyeron.

El lamento de Cruzeiro

Tras la consumación de la derrota, los jugadores de Cruzeiro se pronunciaron sobre la nueva caída. El volante Dudu realizó una fuerte autocrítica. “Hombre, ha sido vergonzoso desde principios de año, ¿verdad? Ni siquiera pudimos llegar a la final del Campeonato Mineiro. Ahora llevamos cero puntos en el Sudamericano. Es muy duro”, reconoció en conferencia de prensa.

“La verdad es que necesitamos mejorar en todos los aspectos. No se trata solo de la cancha. Todos los que forman parte del equipo de fútbol de Cruzeiro necesitan reflexionar y exigirse más. Sabemos que estamos en deuda. Cruzeiro no merece pasar por esto. No creo que debamos disculparnos más con la afición. Están cansados, no lo aguantan más. Siempre vengo aquí, doy la cara, digo lo que pienso. Estoy convencido de mi trabajo, pero todos deben asumir su parte”, remató.

Fabrício Bruno, por su lado, sostuvo que “Siempre es difícil hablar después de una derrota. Y, en consecuencia, con una clasificación muy complicada, considerando todo lo que se ha hecho hasta ahora. Lo cierto es que la temporada, en general, no es buena. Tuvimos el Campeonato Mineiro, ahora esta campaña en el Sudamericano… Muchas veces la responsabilidad recae en nosotros, en los jugadores”.

“Jugamos un gran partido contra el São Paulo, intentamos empatar el marcador… Pero no pudimos mantenerlo. La consistencia es lo que necesitamos para crecer esta temporada”, añadió.