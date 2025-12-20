SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Nuevo golpe para el hincha y críticas a la FIFA: el Fan Fest dejará de ser gratuito en el Mundial 2026

    Por primera vez en la historia, los festivales para fanáticos en la Copa del Mundo tendrán costo. Esto se suma a la controversia por el alto valor de las entradas para los partidos.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Fan Fest en Qatar 2022. Foto: FIFA.

    Una nueva polémica envuelve a la FIFA y al Mundial de Norteamérica 2026. El ente rector del fútbol confirmó un cambio sin precedentes en la historia de las Copas del Mundo. El clásico Fan Fest dejará de ser gratuito y pasará a tener costo de entrada.

    La información se dio a conocer luego de que la FIFA publicara el costo del boleto del típico evento en las plataformas oficiales de venta de tickets. El valor fijado es de US$ 12,5, según lo estipulado para el ingreso al recinto en Nueva Jersey, Nueva York.

    Dicho Fan Fest se realizará en Liberty State Park, punto estratégico al frente de Manhattan. Ahí se proyectará la transmisión de diferentes partidos del Mundial, como es costumbre. Sin embargo, la publicación de los boletos para Nueva Jersey hace pensar que todos los eventos serán de costo, algo inédito desde su creación en Alemania 2006.

    El anuncio marca un quiebre con el modelo propuesto por la propia FIFA durante dos décadas. Espacios abiertos, gratuitos y masivos, pensados para los hinchas que no pudieron acceder a los estadios, ya sea por la falta de tickets o la imposibilidad de costear los mismos. Cada Fan Fest recibe a millones de fanáticos durante los torneos, al menos hasta el próximo.

    Por ejemplo, en Qatar 2022, el Fan Fest central en Al Bidda Park recibió a más de 1,8 millones de visitantes, según cifras de la FIFA. En Rusia 2018, el total de las fan zones albergaron más de 7 millones de asistentes a lo largo del certamen.

    Fan Fest en Rusia 2018, en Sochi. Foto: FIFA.

    El alto costo de las entradas

    La polémica por los Fan Fest no gratuitos se suma a la controversia por el alto costo de las entradas a los partidos, que varían la fase del encuentro y el país donde se dispute.

    La más elevada será, lógicamente, la final. El boleto más económico costará 2.030 dólares, algo así como dos millones de pesos. Mientras que la entrada más exclusiva superará los 6.300 dólares, equivalente a casi 6 millones de pesos. Se trata del Mundial más caro de la historia.

    Por ahora, la FIFA no ha confirmado si el modelo del Fan Fest se replicará en todas las sedes. No obstante, el cobro en Nueva Jersey marca un precedente:

    “Organizar la Zona de Aficionados de la Copa Mundial NYNJ 26 en Queens va más allá de ver partidos; se trata de crear una experiencia auténtica para los millones de personas que visitarán nuestra región”, se lee en la web del Fan Zone de Nueva York.

    “Planeamos ofrecer una experiencia que conecte a los aficionados con el panorama internacional, a la vez que presenta a este distrito mundial como una comunidad que prospera gracias a la diversidad, la cultura y el deporte. Este será el punto de encuentro mundial, y estamos entusiasmados de que sea una experiencia inolvidable”, se añade.

    Fan Fest en Brasil 2014, en Río de Janeiro. Foto: FIFA.
    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMundialMundial 2026Mundial de Norteamérica 2026Fan FestFIFA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Enviado especial de Rusia se dirige a Miami para participar en reunión con representantes de la Casa Blanca sobre Ucrania

    Tribunal declara admisible querella contra alcalde Sebastián Sichel por presunta falsificación de documentos

    Mercosur abre cumbre en Brasil marcado por nuevo aplazamiento del acuerdo con la Unión Europea

    Registro Civil descarta haber sufrido filtración masiva de datos tras denuncia de sitio de ciberseguridad

    La Dora, Los Colombia y Las Chilenas: Fiscalía exhibe las nueve bandas que operaban en trama de corrupción que involucró a gendarmes

    Quienes no lo hicieron en marzo: Minsal llama a completar esquema de vacunación contra influenza H3N2

    Lo más leído

    1.
    Charles Aránguiz renueva y Eduardo Vargas acuerda su regreso: la U se arma mientras afina la salida de Gustavo Álvarez

    Charles Aránguiz renueva y Eduardo Vargas acuerda su regreso: la U se arma mientras afina la salida de Gustavo Álvarez

    2.
    Mercado de fichajes: revisa las movidas de los clubes de Primera División para la temporada 2026

    Mercado de fichajes: revisa las movidas de los clubes de Primera División para la temporada 2026

    3.
    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    4.
    El fuerte dardo de Aníbal Mosa contra Alan Saldivia

    El fuerte dardo de Aníbal Mosa contra Alan Saldivia

    5.
    Con Cristián Zavala en el paquete: Colo Colo avanza decididamente para quitarle una figura a Coquimbo Unido

    Con Cristián Zavala en el paquete: Colo Colo avanza decididamente para quitarle una figura a Coquimbo Unido

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Sevilla en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Liverpool en TV y streaming

    Tribunal declara admisible querella contra alcalde Sebastián Sichel por presunta falsificación de documentos
    Chile

    Tribunal declara admisible querella contra alcalde Sebastián Sichel por presunta falsificación de documentos

    Registro Civil descarta haber sufrido filtración masiva de datos tras denuncia de sitio de ciberseguridad

    La Dora, Los Colombia y Las Chilenas: Fiscalía exhibe las nueve bandas que operaban en trama de corrupción que involucró a gendarmes

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales
    Negocios

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales

    Brechas laborales: mujeres del quintil más bajo avanzan tres veces menos que las de mayores ingresos

    Chile apuesta por convertirse en el hub digital sostenible de América Latina

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio
    Tendencias

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Nuevo golpe para el hincha y críticas a la FIFA: el Fan Fest dejará de ser gratuito en el Mundial 2026
    El Deportivo

    Nuevo golpe para el hincha y críticas a la FIFA: el Fan Fest dejará de ser gratuito en el Mundial 2026

    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    Mercado de fichajes: revisa las movidas de los clubes de Primera División para la temporada 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes

    Sigourney Weaver: “Avatar 3 es una película para todas las familias mestizas y los refugiados”

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn

    Enviado especial de Rusia se dirige a Miami para participar en reunión con representantes de la Casa Blanca sobre Ucrania
    Mundo

    Enviado especial de Rusia se dirige a Miami para participar en reunión con representantes de la Casa Blanca sobre Ucrania

    Mercosur abre cumbre en Brasil marcado por nuevo aplazamiento del acuerdo con la Unión Europea

    Quién es Francis L. Donovan, el general elegido por Trump para liderar el Comando Sur en América Latina

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad