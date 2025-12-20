Nuevo golpe para el hincha y críticas a la FIFA: el Fan Fest dejará de ser gratuito en el Mundial 2026

Una nueva polémica envuelve a la FIFA y al Mundial de Norteamérica 2026. El ente rector del fútbol confirmó un cambio sin precedentes en la historia de las Copas del Mundo. El clásico Fan Fest dejará de ser gratuito y pasará a tener costo de entrada.

La información se dio a conocer luego de que la FIFA publicara el costo del boleto del típico evento en las plataformas oficiales de venta de tickets. El valor fijado es de US$ 12,5, según lo estipulado para el ingreso al recinto en Nueva Jersey, Nueva York.

Dicho Fan Fest se realizará en Liberty State Park, punto estratégico al frente de Manhattan. Ahí se proyectará la transmisión de diferentes partidos del Mundial, como es costumbre. Sin embargo, la publicación de los boletos para Nueva Jersey hace pensar que todos los eventos serán de costo, algo inédito desde su creación en Alemania 2006.

El anuncio marca un quiebre con el modelo propuesto por la propia FIFA durante dos décadas. Espacios abiertos, gratuitos y masivos, pensados para los hinchas que no pudieron acceder a los estadios, ya sea por la falta de tickets o la imposibilidad de costear los mismos. Cada Fan Fest recibe a millones de fanáticos durante los torneos, al menos hasta el próximo.

Por ejemplo, en Qatar 2022, el Fan Fest central en Al Bidda Park recibió a más de 1,8 millones de visitantes, según cifras de la FIFA. En Rusia 2018, el total de las fan zones albergaron más de 7 millones de asistentes a lo largo del certamen.

Fan Fest en Rusia 2018, en Sochi. Foto: FIFA.

El alto costo de las entradas

La polémica por los Fan Fest no gratuitos se suma a la controversia por el alto costo de las entradas a los partidos, que varían la fase del encuentro y el país donde se dispute.

La más elevada será, lógicamente, la final. El boleto más económico costará 2.030 dólares, algo así como dos millones de pesos. Mientras que la entrada más exclusiva superará los 6.300 dólares, equivalente a casi 6 millones de pesos. Se trata del Mundial más caro de la historia.

Por ahora, la FIFA no ha confirmado si el modelo del Fan Fest se replicará en todas las sedes. No obstante, el cobro en Nueva Jersey marca un precedente:

“Organizar la Zona de Aficionados de la Copa Mundial NYNJ 26 en Queens va más allá de ver partidos; se trata de crear una experiencia auténtica para los millones de personas que visitarán nuestra región”, se lee en la web del Fan Zone de Nueva York.

“Planeamos ofrecer una experiencia que conecte a los aficionados con el panorama internacional, a la vez que presenta a este distrito mundial como una comunidad que prospera gracias a la diversidad, la cultura y el deporte. Este será el punto de encuentro mundial, y estamos entusiasmados de que sea una experiencia inolvidable”, se añade.