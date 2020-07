Orión rompe el silencio sobre su salida de Colo Colo y apunta directo a Mario Salas

El arquero Agustín Orión rompió el silencio sobre su salida de Colo Colo apuntando de forma directa a Mario Salas.

En conversación con el programa Todos somos técnicos de CDF el guardameta indicó que “me lesiono y no tuve ninguna charla más (con Salas). Siempre fueron con Marcelo Espina, los kinesiólogos y el médico”, comenzó diciendo Orión.

"Cuando llego al reintegro deportivo, yo le voy a decir al técnico que me gustaría hablar con él. Charlo con él y él me dice algo que para mí fue el detonante. Usó una palabra que para mí es 'hace lo que quieras'", continuó.

"Me dijo que iba a jugar 'si había un imponderable'. ¿Qué te está diciendo? Por ahí yo lo interpreto mal. No me están diciendo que puedo pelear un puesto, sino que la única manera que vuelva es si hay 'un imponderable'", reveló el portero.

“¿Les parece que un jugador de mi trayectoria puede ni siquiera pelear un puesto en Colo Colo? Creo que me ‘invitaron’ a tomar la decisión que tomé”, sostuvo.