Otra pésima noticia para Colo Colo: Maximiliano Falcón recibe un durísimo castigo por su roja ante Curicó

Uno de los momentos más complejos desde su llegada a Colo Colo en 2020 está viviendo Maximiliano Falcón. El defensa uruguayo ha sido el foco de las críticas por sus constantes errores, que han traído graves consecuencias para los albos. El último de ellos fue el que derivó en la expulsión de Fernando de Paul en el duelo frente a Monagas en Venezuela tras perder infantilmente una pelota saliendo.

Peluca venía de otro error en el duelo ante Curicó Unido, donde fue expulsado por un patadón contra Nicolás Barrios. Luego de una revisión del VAR, el juez Diego Flores decide sacarle la roja, por “llevar la pierna estirada y sin arrepentimiento”. La situación fue analizada por el Tribunal de Disciplina, que decidió sancionarlo drásticamente con tres partidos de suspensión.

La medida responde en gran medida a que el charrúa es reincidente. Sin ir más lejos, fue expulsado en la quinta fecha ante Everton por tirarle un pelotazo al mexicano Luis Montes, lo que significó una suspensión de dos partidos y un castigo interno de Gustavo Quinteros, quien le quitó la titularidad por varios encuentros más.

Baja ante Boca

Con este nueva sanción, Falcón se perderá los encuentros ante Copiapó, O’Higgins y Ñublense. Sin embargo, no es la única pena que arrastra, ya que en el cotejo frente a Monagas por la Copa Libertadores fue amonestado, por lo que se perderá el trascendental duelo frente a Boca Juniors, en La Bombonera.

Tras el pleito ante los venezolanos, el central se mostró muy autocrítico. “Son momentos que tiene cada jugador. Son errores que he cometido y creo que no estoy a mi máximo nivel o al que he demostrado desde que estoy en el club. Pero estoy tranquilo porque le puede pasar a cualquiera, no siempre se puede jugar bien”, expresó.