Palestino femenino desvincula a kinesiólogo acusado por dos jugadoras de acoso y abuso sexual

Una cruda denuncia remece al fútbol femenino nacional. Emilia Pastrián, futbolista de Palestino y seleccionada nacional Sub 20, decidió utilizar su cuenta de Instagram para acusar de acoso sexual a Ignacio Montano, kinesiólogo del club, un relato al que se sumó Natalia Paredes, jugadora de futsal de Coquimbo Unido, quien reveló episodios de abuso.

“Lo hago público para que no se vuelva a repetir con más niñas, es una situación compleja y más aún cuando él está en constante contacto con personas, se supone que esta en tratamiento psicológico pero ni idea el porqué, siempre se excusa sacando el tema del psicólogo y haciendo sentir culpable a las demás personas cuando él es el problema aquí, no sabía si publicarlo o no porque en un principio pensaba que solo me joteaba a mí, pero con el pasar los días y al hablarlo con otras personas me dí cuenta de que no, que hacía lo mismo con más niñas y más pequeñas pero la situación (de) ellas (es) más compleja que la mía, nos pusimos en contacto y cada una relato su historia y este individuo siempre se excusaba, evadía el tema o las hacía sentir culpable diciendo que ‘malinterpretaban sus intenciones'”, parte señalando Pastrián en su cuenta de Instagram.

“Hace un par de horas decidimos hacerlo público para que esto no se repita con más niñas, actualmente Ignacio fue despedido de forma inmediata al dar a conocer esta situación en conjunto con las pruebas (pantallazos). Espero y sé que es difícil dar a conocer esto, pero a cada persona que le pase algo similar o peor tome carta en el asunto para que no se siga repitiendo, abajo los marchitos y personas que se creen con el derecho de pasar a llevar de cualquier forma a una persona, fuerza para quienes han pasado esto, se lo difícil que es pero debemos empoderarnos y derrocar estos hechos!”, complementa.

Parte del testimonio de Emilia Pastrián.

Este testimonio animó a Natalia Paredes, quien relató en sus redes sociales episodios muy crudos, en los que señala que Montano utilizó con ella una supuesta técnica que consistía en introducir los dedos en la cavidad vaginal para corregir las molestias producidas por una inexistente pubalgia. También narra situaciones de acoso.

“Me uno a la FUNA de mi compañera @epastrian_._ y de las muchas mujeres más que se atendieron con este enfermo. Quiero contarles que estoy bien y tranquila. De hecho, yo corté relación con este personaje porque se me peló en mala y me forcejeó. Esos recuerdos tenía de él (asco), pero ayer al enterarme de las otras niñas (a las) que les hizo lo mismo (el supuesto tratamiento), quedé en shock y con un asco horrible. Este loco trata a las mujeres por supuestas pubalgias que no existen, este loco usa su nueva ‘técnica’ para tocar a las mujeres. Qué pena siento por todas las niñas que me hablaron para contarme su experiencia, qué terrible haber normalizado muchas cosas y haberles bajado el perfil. No te deseo el mal Ignacio. solo deseo que todas las niñas se atrevan a hablar para ayudar a alguien más, como Emi me ayudó a darme cuenta de que lo que pasé no fue algo no normal y que este tipo NO puede trabajar jamás con mujeres”, explica.