Palestino se indigna por el freno a su fichaje estrella Villanueva

En redes sociales lo anunciaron con orgullo. La noche del 28 de julio, en una publicación que generó sorpresa y expectativa entre los hinchas de Palestino, el cuadro de La Cisterna anunció el arribo de Carlos Villanueva como flamante refuerzo de cara a la reanudación del torneo nacional. Volverá a Chile tras 11 años en Medio Oriente interrumpidos solamente por una breve cesión de un semestre en la Universidad Católica en el 2013.

Su fichaje no estuvo exento de polémicas. Los hinchas de Audax Italiano no entendieron la decisión del Piña, quien había prometido hace unos años atrás que cuando retornara a Chile lo hará al equipo que lo formó como futbolista. “Antes de aceptar cualquier oferta, le pedí a mi representante, Jorge Jiménez, que se comunicara con el presidente Lorenzo Antillo, dejando en claro que fuimos nosotros los que creamos el primer y único acercamiento y su respuesta fue ‘nos encantaría tenerte, sería un lujo, pero no tenemos presupuesto”, señaló el futbolista de 34 años.

Lo cierto es que Palestino deberá esperar para poder estrenar su fichaje bombástico. No podrá ser en la vuelta del certamen local, como lo tenían la planeado. Luego que los clubes decidieron no abrir el mercado de pases en la novena fecha, en el último consejo de presidentes celebrado por la ANFP, el Piña deberá esperar hasta que termine la primera rueda para ponerse la camiseta árabe. Es decir, recién nueve fechas después que vuelva el torneo nacional.

En La Cisterna están molestos, no lo ocultan. “Se entiende muy poco la votación de algunos consejeros en cerrar puertas a los clubes para que tengan mayores flexibilidades en conformar planteles, con el fin de contar con jugadores a la brevedad que aporten a la actividad”, comienza diciendo a La Tercera Jorge Uauy, presidente árabe. El caso de Villanueva altera la planificación: “Afortunadamente Palestino ya cuenta con el contrato de Villanueva, aunque tengamos que esperar, pero otros al momento de contratar van a tener cerrados todos los mercados latinoamericanos”, enfatiza el dirigente. Solo los futbolista que militan en el extranjero y que tengan libertad de acción o finiquito antes del cierra del TMS del 29 de marzo podrán ser anotados en sus respectivos elencos.

Otro de los clubes que también deberá esperar a uno de sus refuerzos es Cobresal. El equipo nortino oficializó a Óscar Salinas el pasado 21 de julio, tras su paso por Oriente Petrolero, de Bolivia. “Nosotros ya mandamos los documentos a la ANFP y estamos a la espera de la respuesta”, dicen desde el equipo minero.

Es que mantener el cierre del libro de pases solo permite los movimientos a nivel local. Y en caso excepcionales, como reemplazar a futbolistas lesionados. Es por esto que La Serena no tendrá problemas para contar con Humberto Suazo, en reemplazo de Stephan Pino. O la reincorporación de Erick Wiemberg a La Calera, por el recién operado Sebastián Sáez. En Universidad de Concepción también tienen un cupo, tras la grave dolencia que aquejó a Claudio Navarrete.