¿Por qué la ANFP no saludó el cumpleaños de Sampaoli?

Este martes, Jorge Sampaoli cumplió 64 años. El entrenador recibió múltiples saludos y menciones. En Chile, quienes se acordaron especialmente de su figura fueron los hinchas de la U. No es gratis: en 2011, el casilendense condujo a los laicos a la obtención de la Copa Sudamericana, el único título internacional de la historia. El estilo y la impronta que le dio a la escuadra estudiantil se suman en el recuerdo a la trascendencia que el logro tiene en sí mismo.

Sampaoli no solo hizo historia con los azules. De hecho, fue el entrenador de la Selección en la obtención del primer título internacional de su historia: la Copa América de 2015. Ese título elevó al argentino a la categoría de héroe nacional, aunque con menor intensidad que la que había adquirido su antecesor Marcelo Bielsa. Sorprendentemente, al menos en relación a ese antecedente, en ninguna de las plataformas de la ANFP ni de la Selección apareció alguna mención a la efeméride.

La razón

En las redes sociales, no fueron pocos los hinchas que repararon en el desaire. Algunos, de hecho, pidieron alguna explicación para entender la conducta. Formalmente, de hecho, no existe, como no ha existido en todos años desde que se rompió la relación contractual con el estratega. La armonía se había roto un poco antes, cuando Sampaoli empezó a dar señales de incomodidad en Chile con el propósito de mejorar sus condiciones económicas o de acceder a alguna de las propuestas que recibía desde el exterior, precisamente por el rendimiento que le puso sacar a la U, primero, y a la Roja, después.

La relación contractual entre la ANFP y Sampaoli, de hecho, se rompió de forma traumática. En las gestiones posteriores a la de Sergio Jadue, quien fraguó su fichaje y luego accedió a buena parte de las exigencias económicas que el entrenador establecía para mantenerse en el puesto, la tensión se ha mantenido. Si bien no existe una orden concreta respecto de ignorar sus fechas importantes, lo cierto es que el interior de la organización se asume como un sobreentendido.

Jorge Sampaoli.

No es solo una sensación: el dato más concreto es que recién en junio de 2023 la corporación que preside Pablo Milad pudo celebrar un triunfo en los tribunales a propósito de la millonaria demanda del entrenador y de sus escuderos, Jorge Desio y Sebastián Beccacece. En conjunto, pretendían $ 3.300 millones por concepto de daño moral y perjuicios. El entrenador y sus colaboradores apuntaban al ente rector del fútbol chileno como los responsables de lapidar sus imágenes públicos. En sus desplazamientos, Sampaoli era objeto de duros reproches de parte de los fanáticos.

“Sorprende que la protección por atentados a la honra y a los derechos esenciales aparezcan siempre asociados al tema de la reparación en dinero, más que a la óptica penal, en circunstancias que la indemnización no es pena ni tiene un fin punitivo. La indemnización no borra el daño a la imagen o a la reputación y ello ciertamente puede lograrse por la vía penal, o al disponerse la publicación de la sentencia condenatoria o de las excusas o explicaciones del ofensor. Y ellos constituyen tipos de reparaciones”, contestó la ANFP en el marco de la demanda.

Sampaoli y sus colaboradores recurrieron a la Corte de Apelaciones de Santiago. “Solicitamos desde ya que se tenga por interpuesto el presente recurso de casación en la forma para ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, a fin de que dicho Tribunal, conociendo del mismo, lo declare admisible y proceda a acogerlo en todas sus partes, anulando la Sentencia impugnada y dictando la correspondiente sentencia de remplazo, acogiendo en todas sus partes las acciones deducidas”, expone la defensa, a cargo de los abogados José Jasmén y José Lagos.