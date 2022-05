Presidente Boric alza la voz por la violencia en los estadios: “Los clubes tienen que terminar los vínculos con las barras bravas”

Gabriel Boric está inquieto por la escalada de violencia en los estadios. El Presidente es hincha del fútbol. Particularmente, de Universidad Católica. En ese contexto, no solo ha opinado respecto del rendimiento deportivo de los cruzados, en la gestión de Cristián Paulucci. Ahora, muestra su preocupación por los incidentes que se han producido en los últimos días en los recintos deportivos chilenos y anuncia que se tomarán medidas concretas para erradicar de ellos a quienes incurran en comportamientos que vulneren la ley. En San Carlos de Apoquindo y en el Monumental se ha producido situaciones preocupantes. Peleas en las tribunas, lanzamiento de objetos y detonación de bombas de estruendo en el caso del recinto de Las Condes e invasiones y ataques al plantel y a los hinchas de River Plate, en el caso del de Macul.

“Por supuesto que vamos a innovar en esta materia”, anuncia la máxima autoridad del país respecto de la búsqueda de soluciones para un problema que requiere de medidas urgentes, en declaraciones a la radio Cooperativa. Las estrategias comienzan a estudiarse.

Dos imágenes que revelan el aumento de la violencia en los estadios.

Sin embargo, Boric no es tan categórico respecto del eventual retorno de la fuerza pública al interior de los coliseos, donde el resguardo está, actualmente, en manos de guardias. “Hoy, no afirmaría que los carabineros tienen que volver (a los estadios)”, añade. “Son los clubes los que tienen que hacerse cargo de los espectáculos privados y tienen que mejorar, sin dudas”, complementa, a modo de exigencia para los organizadores de los respectivos eventos, en quienes, según la ley, recae la responsabilidad de garantizar las condiciones adecuadas para su desarrollo.

Terminar con los vínculos

La primera autoridad del país es claro en otra de las exigencias: “terminar cualquier tipo de vínculos con organizaciones como las barras bravas”. Más allá de la voluntad presidencial, esa es una exigencia que está establecida en el actual ordenamiento jurídico que regula la materia, que establece fuertes castigos en caso de comprobarse que exista cualquier tipo de relación o colaboración. Entre ellas figura la irreversible pérdida de la categoría.

En ese escenario, el Mandatario anuncia acciones concretas. “Va a haber una intervención”, sostiene, aunque, por el momento, no especifica el alcance que tendrá.

La ANFP, a través de la ley de Transparencia, solicitó reuniones con Boric y la ministra del Deporte, Alexandra Benado con la finalidad de abordar la problemática.