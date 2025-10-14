Presidente de FIFA llega a Chile: Gianni Infantino inaugurará el CAR José Sulantay antes de la final del Mundial Sub 20

Este domingo, a las 20.00, se disputará la final del Mundial Sub 20 en el Estadio Nacional. El partido que definirá al campeón tiene sus entradas agotadas y contará con la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El suizo, quien no estuvo en la inauguración, sí estará presente en la definición, acompañado de las autoridades locales, para entregar el trofeo. Sin embargo, esa no será la única actividad que contará con la máxima autoridad del fútbol planetario.

Más temprano, y a pocos kilómetros de Ñuñoa, se cortará la cinta de un proyecto simbólico para el fútbol chileno: el Centro de Alto Rendimiento José Sulantay, que se llevará a cabo en el recinto de Avenida Quilín 5635 B, en la comuna de Peñalolén.

Este nuevo recinto se encuentra en las canchas de la ANFP, donde se realizará la ceremonia al mediodía del domingo. Ahí coincidirán Infantino, el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez y el timonel del fútbol chileno Pablo Milad.

También participará el diputado Marco Antonio Sulantay, hijo del técnico fallecido en 2023 y que le da el nombre al nuevo centro del fútbol formativo.

Millonaria información

El edificio contempla un espacio de 1.300 metros cuadrados en el que se construyó una cancha con pasto sintético e iluminación, además de un gimnasio, ocho camarines y un centro de salud, oficinas para los cuerpos técnicos, zona de utilería y otros servicios.

El proyecto tiene una inversión de US$ 1,4 millones, dinero que Pablo Milad consiguió a través de la FIFA. De ahí también la presencia de Infantino en la actividad.