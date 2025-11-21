BLACK SALE $990
    El Deportivo

    ¿Puede haber campeón? Todo lo que está en juego en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1

    Este fin de semana se llevará a cabo una carrera clave en la definición del campeonato mundial.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿Puede haber campeón? Todo lo que está en juego en el GP de Las Vegas de la Fórmula 1.

    La temporada 2025 de la Fórmula 1 entra en su fase decisiva. El Gran Premio de Las Vegas, vigesimosegunda fecha del calendario, abre un tramo final compuesto también por Qatar y Abu Dabi. Tres pruebas que entregarán 91 puntos y que resolverán una disputa que, a estas alturas, tiene a Lando Norris como favorito claro.

    El piloto británico de McLaren llega a Estados Unidos con 390 unidades, 24 más que su compañero de equipo Oscar Piastri y 49 por encima de Max Verstappen. La ventaja es suficiente para mantener el control del campeonato, aunque la matemática impide una coronación anticipada en suelo norteamericano. Incluso si Norris gana en Las Vegas, la diferencia máxima que podría alcanzar con Piastri es de 49 puntos, cuando todavía restarán 58 en juego.

    Sin embargo, el contexto favorece al líder del torneo. Norris ha completado una gira americana contundente, con actuaciones sólidas en México y Brasil que ampliaron la brecha respecto a sus perseguidores directos. En McLaren reconocen que el desafío en Las Vegas no será sencillo, considerando el antecedente de 2024, cuando el equipo tuvo problemas. Andrea Stella, director de la escudería, explicó que se realizaron ajustes para evitar una repetición: “Sabemos qué dirección cambiar para paliar los aspectos que nos complicaron el año pasado”.

    El trazado urbano de 6,2 kilómetros se juega en condiciones de baja temperatura, factor que históricamente favorece a Red Bull. Por lo mismo, Verstappen sigue considerándose en la pelea, aunque sus opciones son limitadas. En Brasil envió un mensaje directo al afirmar que “no está todo perdido”, pese a que la realidad indica que necesita resultados perfectos en las tres fechas restantes. Un error más podría dejarlo sin posibilidades matemáticas.

    McLaren ganó el campeonato de constructores. Foto: @McLarenF1 en X

    Lo que viene

    La atención también se concentra en Qatar, la siguiente parada del calendario, donde el formato sprint entrega un máximo de 33 puntos. Dependiendo del rendimiento de McLaren, podría transformar la fecha en un punto de quiebre del campeonato.

    El cierre será en Abu Dabi, circuito que tradicionalmente entrega un escenario estable pero que suele deparar variaciones por temperatura y desgaste. Damon Hill, excampeón mundial, valoró el temple mostrado por Norris en las últimas semanas y recalcó la importancia de la concentración en la recta final. “Requiere disciplina mental para entender qué es lo correcto y lo que no. Hasta ahora, lo está manejando bien”, dijo.

    Mientras el campeonato de pilotos sigue en disputa, el de constructores ya está resuelto. McLaren aseguró el título con varias fechas de anticipación, ratificando una temporada marcada una dupla que se mantuvo en la parte alta de la tabla en la mayoría de los circuitos.

    Las Vegas será clave para definir el tono del cierre. Si Norris vuelve a imponerse, llegará a Qatar con una ventaja que lo dejaría en posición de sentenciar el título. Si Piastri o Verstappen logran descontar, el final del campeonato podría estirarse hasta el 1 de diciembre en Abu Dhabi.

    La acción en Estados Unidos comienza este jueves con la primera práctica libre. La clasificación está programada para la madrugada del sábado y la carrera se disputará el domingo a las 01:00 horas de Chile.

