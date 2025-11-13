OFERTA ELECCIONES $990
    Lando Norris rumbo al título: las combinaciones que encaminan al británico en la definición de la Fórmula 1

    La principal competición del automovilismo entra en su recta final. El oriundo de Bristol es líder por sobre Oscar Piastri. El vigente tetracampeón, Max Verstappen, ve de lejos la opción de ganar.

    Lucas Mujica
    Lando Norris dio un paso decisivo hacia el título de la Fórmula 1 tras su victoria en el Gran Premio de Brasil. El piloto británico de McLaren lidera ahora el campeonato mundial con 390 puntos, ampliando su ventaja a 24 unidades sobre su compañero de equipo, Oscar Piastri, que acumula 366 tras finalizar quinto en Sao Paulo. Max Verstappen, tercero en Interlagos, completa el podio del certamen con 341 puntos.

    Con solo tres fechas restantes, las de Las Vegas, Qatar y Abu Dabi, el panorama parece inclinarse a favor de Norris. El inglés podría coronarse campeón incluso sin ganar las tres carreras que restan. Si consigue dos triunfos más, el título quedaría asegurado matemáticamente. De hecho, alcanzando segundas posiciones en las tres pruebas también sería suficiente, siempre que Piastri no sume resultados excepcionales.

    Para el australiano, la situación es más exigente. Necesita vencer en las tres competencias y esperar que Norris no termine segundo en ninguna. En caso de que en las próximas dos fechas, que son en Las Vegas el 23 de noviembre y Qatar el 30, no logre descontar al menos dos puntos al líder, perderá toda opción de campeonato.

    Por otro lado, las posibilidades de Verstappen son mínimas. El tetracampeón mundial se encuentra a 49 puntos del primer lugar y depende de una combinación improbable de resultados. Incluso ganando las tres carreras restantes, no le bastaría si Norris termina segundo en alguna de ellas. Para tener opciones reales, el neerlandés necesitaría que el piloto de McLaren abandone o quede fuera del top 5 en al menos una carrera, además de esperar que Piastri no sume más de un par de podios.

    Norris va por el título. Foto: @F1

    La caída del tetracampeón

    El tercer puesto en Interlagos confirmó que la temporada 2025 se ha convertido en un desafío inédito para Verstappen y Red Bull. Acostumbrado a dominar con autoridad, el neerlandés enfrenta una desventaja que parece definitiva. Los 83 puntos que restan en juego no son suficientes si Norris mantiene su regularidad y su monoplaza sigue respondiendo al nivel actual.

    En ese contexto, McLaren atraviesa su mejor momento en una década. Con dos pilotos en el podio del campeonato, la escudería británica vive una temporada histórica. Norris ha mostrado consistencia, mientras que Piastri ha confirmado su potencial con varias victorias parciales. Ambos se reparten la lucha por el título, un escenario poco común en la era reciente de la Fórmula 1.

    La próxima fecha del calendario, el Gran Premio de Las Vegas, marcará un punto clave en la definición. Red Bull ve ahí una oportunidad para recuperar protagonismo. Sin embargo, el impulso de McLaren parece difícil de detener. Si Norris repite el nivel mostrado en México y Brasil, el campeonato podría quedar prácticamente definido antes de llegar a Abu Dabi.

