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    Puerto Varas entra en la recta final para la realización de su primer Ironman 70.3

    El 12 de abril se llevará a cabo la carrera. Se espera que lleguen 1.400 atletas.

     
    Puerto Varas entra en la recta final para la realización de su primer Ironman 70.3.

    Puerto Varas vivirá un hito en el deporte chileno. Por primera vez será escenario de un evento Ironman 70.3. La carrera será el 12 de abril y se espera la participación de cerca de 1.400 triatletas, quienes darán vida a esta experiencia inédita en el sur de Chile, marcando el debut de la ciudad en el circuito internacional de la disciplina.

    El punto de largada estará ubicado en la playa del Lago Llanquihue, donde los competidores deberán completar 1.900 metros de natación. Posteriormente, continuarán con un recorrido de 90 kilómetros de ciclismo que tendrá a Ensenada como uno de los principales desafíos del trayecto. La competencia finalizará con los 21 kilómetros de trote, que se desarrollarán por la costanera y el centro de Puerto Varas.

    Desde la organización destacan el trabajo coordinado que ha permitido concretar el evento y el impacto que podría generar en la ciudad.

    “Este ha sido un trabajo de meses junto a autoridades, equipos técnicos y la comunidad, enfocado en garantizar un evento de estándar internacional. Invitamos a vecinos y visitantes a informarse sobre los cortes de tránsito y a ser parte de esta gran fiesta deportiva”, señaló Catalina Escudero, directora de comunicaciones de la productora a cargo.

    Más allá de lo deportivo, la llegada del triatlón de esta magnitud también representa una oportunidad para la economía local.

    Más sobre:IronmanPolideportivoIronman 70.3Ironman 70.3 de Puerto VarasPuerto Varas

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