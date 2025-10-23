SUSCRÍBETE
El Deportivo

¿Quiénes son opción?: Los minutos Sub 21, el nuevo dolor de cabeza de Fernando Ortiz en Colo Colo

Las lesiones de Francisco Marchant y Nicolás Suárez, quienes arriesgan perderse el resto de la temporada, obliga a que otros nombres tengan que aparecer para cumplir con los minutos de juveniles. En este panorama, el Mundial Sub 17 aparece como un salvavidas para el Cacique.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Fotos: Photosport

Fernando Ortiz recibió malas noticias en Colo Colo. El miércoles 15 de octubre se comunicaron las lesiones de dos valores jóvenes de la cantera alba: se trata de Francisco Marchant y Nicolás Suárez. Tanto el puntero como el defensor venían de formar parte de la nómina chilena que disputó el Mundial Sub 20, bajo la dirección técnica de Nicolás Córdova.

El parte médico que emitieron desde Pedrero indicó que Marchant sufrió un esguince medial de rodilla: “Durante el entrenamientos de ayer sufre un esguince medial de rodilla derecha. Se realizará procedimiento de infiltración de PRP, más inmovilización. Se estima un proceso de rehabilitación de 4 a 6 semanas”.

Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

En tanto, en el caso de Suárez, será operado: “Durante el Mundial Sub 20 sufre una luxación del hombro izquierdo. Evaluado, se diagnostica una inestabilidad en esa articulación. Será sometido a cirugía para la resolución del caso”.

¿Quiénes aparecen como opción?

Las bajas de Francisco Marchant y de Nicolás Suárez son sensibles en el Cacique. No por su importancia en el esquema, sino porque ambos ayudaban a cumplir con la regla Sub 21. De hecho, eran los que más minutos acumulaban. El puntero le ha entregado a los albos 1.142, mientras que el defensa suma 124 en dos partidos disputados.

Con este panorama, Ortiz deberá buscar otros nombres para que cumplan con la norma. Uno de los principales apuntados en esta misión es el volante Leandro Hernández, quien tuvo protagonismo el año pasado con Jorge Almirón en la banca, precisamente para cumplir con los minutos Sub 21. De hecho, en algunos compromisos jugó solo la cantidad de tiempo suficiente para cumplir y fue sustituido. Sin embargo, este año no fue tenido en cuenta por el exestratega de Boca. Ahora, Ortiz sí lo consideró para jugar algunos minutos en el compromiso ante Coquimbo Unido, en donde no logró generar desequilibrio.

Foto: Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Uno que también jugó en esta Liga de Primera fue el portero Eduardo Villanueva, quien disputó 30 minutos en partido ante Deportes Iquique en el estadio Monumental, tras la lesión de Fernando De Paul. A pesar de que también sumó partidos amistosos, es poco probable que sea titular en encuentros oficiales en lo que resta de año.

El Mundial Sub 17, un salvavidas

En 23 jornadas transcurridas, Colo Colo acumula un total de 1.529 minutos Sub 21. Para cumplir con la norma impuesta por la ANFP le restan aún 361. Aunque, para fortuna de los albos, por estos días la Roja se alista para su participación en el Mundial Sub 17, lo que será un alivio para aspirar a cumplir con los estipulado.

En estos momentos hay ocho jugadores del Cacique que forman parte de la lista preliminar que entregó Sebastián Miranda para viajar al torneo que se efectuará en Qatar. Se trata de Bruno Torres, Alonso Olguín, Matías Orellana, Cristián Díaz, Gedeón Díaz, Vicente Martínez, Yastin Cuevas y Máximo Oyarzun.

Con estos nominados antes del certamen, sumado a que es casi seguro que alguno de estos nombres aportados por Colo Colo estará en la lista definitiva, los albos comenzarán los próximos partidos registrando un mínimo de 63 minutos por duelo hasta que termine la participación de la Roja en el torneo.

En el peor de los casos, Chile podría terminar su periplo en Qatar el 11 de noviembre, cuando cierre el Grupo K ante Canadá. Con esto, alcanzará a sumar un mínimo de 63 minutos en los compromisos ante Deportes Limache, Ñublense y Unión Española por la Liga de Primera, Así, tendría asegurados 189 minutos de los 361 que faltan, y con la posibilidad de que el equipo de Sebastián Miranda pase a octavos de final y extienda este beneficio para Colo Colo.

