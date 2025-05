Razones, dardos y autocrítica: lo que dejó la eliminación de Lakers en la primera ronda de los playoffs de la NBA

Era difícil de creer, pero la noche de este miércoles, Los Ángeles Lakers sumaban una nueva frustración a esta década llena de fracasos. Tras caer en casa ante Minnesota Timberwolves, una de las franquicias más famosas de la NBA quedaba nuevamente eliminada en la ronda inicial de los playoffs y el título conseguido el 2020 cada vez parece más lejano.

Y una de las principales razones, según los medios norteamericanos, es la falta de experiencia de su adiestrador ‘JJ’ Redick. Con tan sólo 40 años, el coach debutante no dio la talla en la fase decisiva y tomó varias decisiones desacertadas, tales como, dejar en la banca a Jaxon Hayes, quién había demostrado en la temporada regular que podía contrarrestar los ataques rivales.

“Sé que puedo mejorar, y sé que mejoraré... No me satisface necesariamente cómo ha ido el año. Eso no quiere decir que no esté orgulloso de lo que el grupo fue capaz de hacer y de cómo fuimos capaces de resolver las cosas sobre la marcha y ponernos en posición de tener el campo en casa en la primera ronda. Pero siempre hay formas de mejorar, y yo puedo mejorar mucho”, aseguró el adiestrador tras la derrota.

Lo que dejó la eliminación de Lakers en los playoffs de la NBA

Otra falla que tuvieron los Lakers fue en los duelos ante los Timberwolves fue lo errático que anduvo su máxima figura, LeBron James. El ídolo de la NBA no estuvo fino a la hora de anotar, perdió varios balones en ataque que significaron puntos para el elenco rival y aunque a veces tuvo chispazos que permitieron soñar con una remontada, no fueron suficiente para dar vuelta la llave.

Otro que no estuvo a la altura de lo que se esperaba era Luka Doncic. No realizó la pretemporada completa con el equipo, llegó con molestias físicas a la ronda de eliminación directa y una caída en el inicio del juego terminaron por mermar su rendimiento.

“Obviamente hay tristeza. No jugué como debería y como equipo no jugamos como podíamos. Pero enhorabuena a Minnesota: jugaron una serie extraordinaria. Fueron el mejor equipo, honestamente”, señaló la estrella eslovena.

Por último, uno que supo ganarlo todo con la camiseta dorada se lanzó con todo contra quienes hoy la lucen en cancha. “La razón por la que los Lakers perdieron fue porque jugaron fatal en defensa, eran demasiado pequeños, y los Timberwolves los dominaron en la pintura", sostuvo ‘Magic’ Johnson.

Y el grande del baloncesto tiene razón. El conjunto de Minnesota jugó como se esperaba que lo haría L. A., peleando cada balón, desesperados por el triunfo y ganando cada rebote que su rival le entregaba. Respondiendo en cada minuto a la filosofía que les impuso su entrenador, Chris Finch: “Al único equipo que le tememos es a nosotros mismos”.