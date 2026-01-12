Recupera el número uno de Chile: un sólido Alejandro Tabilo vence a Camilo Ugo Carabelli y avanza en el ATP de Auckland

Alejandro Tabilo (81º) volvía a la tierra donde ganó su primer título ATP en 2024. Para el chileno, Auckland es una de las ciudades icónicas para su carrera y en esa condición regresó gracias a un wild card para el cuadro principal, donde quedó emparejado con el argentino Camilo Ugo Carabelli (47º), a quien superó sin inconvenientes por 6-4 y 6-2, mostrando un excelente nivel.

El transandino llegaba como una de las cartas más prometedoras del tenis de su país gracias a sus grandes actuaciones de la temporada pasada, principalmente en arcilla. Este último factor se notó ante el zurdo nacional, quien se mostró muy cómodo en el cemento neozelandés.

Ale se paró muy dentro de la cancha, lo que le permitió tempranamente tomar la iniciativa y abrir ángulos con su derecha. Y esa tendencia tuvo premio rápidamente en el quinto juego, cuando llegó el primer quiebre del partido. Tras eso, insólitamente, el bonaerense comenzó a cortarse el pelo en el cambio de lado.

Más allá de esas particularidades, Tabilo se mostró muy tranquilo y extremadamente sólido con su saque, además aprovechó muy bien los segundos saques de su rival. No tuvo mayores contratiempos para cerrar el primer parcial con un ace en poco más de 34 minutos.

La solidez del pupilo de Horacio Matta se vio acentuada de inmediato en el comienzo del segundo set, cuando de entrada logró una nueva ruptura, que lo dejó en una inmejorable posición para avanzar hacia la victoria frente a un rival que se quedó sin ideas.

Un nuevo premio

El chileno no decayó y siguió manteniendo su buen nivel, ratificando que cuando está con confianza son pocos los rivales que pueden derrotarlo. Y así también lo demostró en la porción final del encuentro tras conseguir un nuevo break en el séptimo juego. Luego, sin problemas, cerró una impecable victoria con su primer servicio, con el que ganó el 94% de los puntos.

“El año pasado fue difícil, estoy contento de estar aquí. Acá fue mi primer título ATP, hace dos años agarré mucho ritmo de partidos. Para mí cada triunfo es algo muy importante. Me siento cómodo acá, con la gente que viene a alentarme, me sentí muy bien desde el primer entrenamiento”, señaló Tabilo tras el triunfo.

La victoria, que significa una importante inyección de confianza para el nacido en Toronto, también le permitió superar a Christian Garin en el ranking, por lo que a partir de este lunes volverá a ser el número uno de Chile, sitial que había perdido a fines del año pasado.

Por el paso a cuartos de final, Tabilo se medirá con el ítalo-argentino Luciano Darderi (24º), quien quedó libre por ser el cuarto sembrado.