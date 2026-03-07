Recuperación milagrosa: Jayson Tatum vuelve tras la lesión en el tendón de Aquiles y brilla con los Boston Celtics

298 días tuvieron que pasar para ver a Jayson Tatum de vuelta en una arena de la NBA. El alero de los Boston Celtics, que había sufrido la rotura del tendón de Aquiles en las Semifinales de la Conferencia Este del año pasado, retornó a la actividad tras una recuperación milagrosa y brilló en la victoria por 120-100 ante los Dallas Mavericks.

Se esperaba que el egresado de la Universidad de Duke regresara para la campaña 2026/27, sobre todo, por la gravedad de la lesión que lo había dejado largo tiempo fuera de las canchas. No obstante, luego de 10 meses de un exigente proceso de rehabilitación, JT se adelantó a todos los pronósticos y volvió a vestir la casaquilla de los de Massachusetts.

En su primera aparición de la temporada, el campeón en 2023/24 inició con un desempeño tibio y de poca precisión de cara a la canasta. Sin embargo, a partir del segundo cuarto comenzó a encenderse e hizo vibrar al público que llegó en masa al TD Garden. Así las cosas, y casi firmando un triple doble, terminó con una faena de 15 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias.

WELCOME BACK, JAYSON TATUM 🔥



🏀 15 PTS

🏀 12 REB

🏀 7 AST



298 days ago: Achilles tear.

Tonight: A near-triple-double. pic.twitter.com/Lqev9sVSDN — NBA (@NBA) March 7, 2026

Tras esta actuación que ilusiona a la afición de los Celtics, Tatum aludió al difícil proceso por el que tuvo que pasar y no escondió su alegría por el buen nivel mostrado sobre la duela. “Todavía me queda mucho camino por recorrer, pero este fue un gran paso. Me ha costado mucho llegar a este punto. Noches y días soñaba con este momento, con la ilusión y con el público. Intentaba ponerme al día con la velocidad, pero sentía que iba un paso por detrás o que iba demasiado rápido. Pero estoy agradecido, el hecho de haber podido jugar hoy fue una gran victoria para mí“, confesó.

Con la inclusión de su máxima figura, Boston se prepara para seguir metiendo ruido en la Conferencia Este. Actualmente, poseen un récord de 42-21 y están en el segundo lugar de la tabla. Solo están por detrás de los sorprendentes Detroit Pistons de Cade Cunningham, que lideran la zona con un 45-16.