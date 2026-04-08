SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Regresa el Rock ‘n’ Roll Running Series a Santiago: se realizará en octubre en Lo Barnechea

    La competencia internacional volverá a disputarse en la capital tras seis años, con recorridos de 5, 10 y 21 kilómetros.

     
    Regresa el Rock ‘n’ Roll Running Series a Santiago: se realizará en octubre en Lo Barnechea.

    El evento internacional Rock ‘n’ Roll Running Series volverá a realizarse en Santiago el próximo 17 de octubre, marcando su regreso al país luego de su última edición en 2020. La competencia se desarrollará en la comuna de Lo Barnechea y contemplará distancias de 5, 10 y 21 kilómetros, abiertas a corredores de distintos niveles.

    La organización confirmó que las inscripciones se abrirán el 21 de abril, a través del sitio oficial del evento.

    El circuito se desarrollará en el sector precordillerano de la capital, un entorno que los organizadores destacan por sus condiciones escénicas y logísticas. “El Rock ‘n’ Roll Running Series, la franquicia más antigua del mundo del running y reconocida por la experiencia icónica que se vive en ciudades como Las Vegas, regresa a Chile con un alto estándar internacional. Lo Barnechea será el escenario para vivir una experiencia única, donde el running, la música y la energía del evento se combinan en un entorno privilegiado para un evento de clase mundial”, señaló Catalina Escudero, de World Centric Group, productora que opera el evento.

    “Estamos muy contentos de recibir un evento de estas características en nuestra comuna. El deporte es un pilar fundamental para promover la salud y el bienestar de nuestros vecinos, y en esta oportunidad se realiza con un importante foco en la concientización y prevención del cáncer. Queremos seguir impulsando la vida activa, el uso de los espacios públicos y el encuentro de nuestra comunidad, promoviendo también la prevención y el cuidado de la salud. Además, los vecinos con Tarjeta Club Preferente contarán con un 20% de descuento en el valor de la inscripción”, indican desde Lo Barnechea Deportes.

    El Rock ‘n’ Roll Running Series es una serie de eventos deportivos que se realiza en distintas ciudades del mundo y que combina carreras de ruta con actividades recreativas y musicales, convocando a miles de participantes en cada edición. La jornada concluirá con un espectáculo musical en la zona de meta, abierto a corredores y asistentes.

    Más sobre:PolideportivoLo Barnechea

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno activa plan para desregular el suelo a partir de junio: baja densidad residencial y flexibiliza exigencia de estacionamientos

    Universidad Austral condena agresión a ministra Lincolao y anuncia investigación para “determinar las responsabilidades”

    El cantante que según The Edge de U2 “es la referencia” de la música

    Fiscalía inicia investigación de agresión a ministra Lincolao tras anuncio de querella criminal del gobierno

    Si el sexo duele, no es normal

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Lo más leído

    1.
    El dardo de Branco Ampuero tras la caída de la UC: “Es bueno que haya hinchas visitantes, pero es lamentable la cantidad”

    El dardo de Branco Ampuero tras la caída de la UC: “Es bueno que haya hinchas visitantes, pero es lamentable la cantidad”

    2.
    En vivo: Coquimbo Unido enfrenta a Nacional de Montevideo en el primer duelo de la fase de grupos de la Copa Libertadores

    En vivo: Coquimbo Unido enfrenta a Nacional de Montevideo en el primer duelo de la fase de grupos de la Copa Libertadores

    3.
    Al Tigre se le cierra otra puerta: la razón por la que Ricardo Gareca no puede volver a dirigir en el fútbol

    Al Tigre se le cierra otra puerta: la razón por la que Ricardo Gareca no puede volver a dirigir en el fútbol

    4.
    “Atajó sin guantes y usó un look maradoniano”: Uruguay enloquece con el Mono Sánchez antes del debut de Coquimbo Unido

    “Atajó sin guantes y usó un look maradoniano”: Uruguay enloquece con el Mono Sánchez antes del debut de Coquimbo Unido

    5.
    La UC se complica aún más: Diego Valencia sufre una rotura de ligamentos y es baja en el equipo de Daniel Garnero

    La UC se complica aún más: Diego Valencia sufre una rotura de ligamentos y es baja en el equipo de Daniel Garnero

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Club Olimpia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Club Olimpia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportivo Riestra vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportivo Riestra vs. Palestino en TV y streaming

    Universidad Austral condena agresión a ministra Lincolao y anuncia investigación para “determinar las responsabilidades”
    Chile

    Universidad Austral condena agresión a ministra Lincolao y anuncia investigación para “determinar las responsabilidades”

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Fiscalía inicia investigación de agresión a ministra Lincolao tras anuncio de querella criminal del gobierno

    Gobierno activa plan para desregular el suelo a partir de junio: baja densidad residencial y flexibiliza exigencia de estacionamientos
    Negocios

    Gobierno activa plan para desregular el suelo a partir de junio: baja densidad residencial y flexibiliza exigencia de estacionamientos

    Biministro Daniel Mas por desarrollo de inversiones: “Quisiéramos más privados y menos Estado”

    Gobierno reafirma que no habrá modificaciones a ley de fraccionamiento pesquero y que modificará la Ley Lafkenche

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Qué se sabe sobre el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán

    Por qué se cree que Kim Ju-ae, la hija de Kim Jong-un, podría suceder a su padre

    Regresa el Rock ‘n’ Roll Running Series a Santiago: se realizará en octubre en Lo Barnechea
    El Deportivo

    Regresa el Rock ‘n’ Roll Running Series a Santiago: se realizará en octubre en Lo Barnechea

    En vivo: Coquimbo Unido enfrenta a Nacional de Montevideo en el primer duelo de la fase de grupos de la Copa Libertadores

    En vivo: Palestino visita a Deportivo Riestra en su estreno en la fase de grupos de la Copa Sudamericana

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial
    Tecnología

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Por qué los chips para IA fabricados en EE.UU. deben viajar a Taiwán

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    El cantante que según The Edge de U2 “es la referencia” de la música
    Cultura y entretención

    El cantante que según The Edge de U2 “es la referencia” de la música

    Una colección en expansión: el Museo de Bellas Artes presenta sus nuevas adquisiciones de patrimonio nacional

    Masquemusica presenta la gira “La belleza de lo roto” para presentar su nuevo disco

    Pedro Rodríguez Veiga, director internacional de Indra Group: “Hoy por hoy el sistema de antidrones se convierte en un arma defensiva vital”
    Mundo

    Pedro Rodríguez Veiga, director internacional de Indra Group: “Hoy por hoy el sistema de antidrones se convierte en un arma defensiva vital”

    La Casa Blanca adelanta que Trump y Rutte discutirán la posible salida de Estados Unidos de la OTAN

    Peajes en Ormuz y enriquecimiento de uranio: las dudas que deja el alto al fuego entre EE.UU. e Irán

    Si el sexo duele, no es normal
    Paula

    Si el sexo duele, no es normal

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar