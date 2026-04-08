Regresa el Rock ‘n’ Roll Running Series a Santiago: se realizará en octubre en Lo Barnechea.

El evento internacional Rock ‘n’ Roll Running Series volverá a realizarse en Santiago el próximo 17 de octubre, marcando su regreso al país luego de su última edición en 2020. La competencia se desarrollará en la comuna de Lo Barnechea y contemplará distancias de 5, 10 y 21 kilómetros, abiertas a corredores de distintos niveles.

La organización confirmó que las inscripciones se abrirán el 21 de abril, a través del sitio oficial del evento.

El circuito se desarrollará en el sector precordillerano de la capital, un entorno que los organizadores destacan por sus condiciones escénicas y logísticas. “El Rock ‘n’ Roll Running Series, la franquicia más antigua del mundo del running y reconocida por la experiencia icónica que se vive en ciudades como Las Vegas, regresa a Chile con un alto estándar internacional. Lo Barnechea será el escenario para vivir una experiencia única, donde el running, la música y la energía del evento se combinan en un entorno privilegiado para un evento de clase mundial”, señaló Catalina Escudero, de World Centric Group, productora que opera el evento.

“Estamos muy contentos de recibir un evento de estas características en nuestra comuna. El deporte es un pilar fundamental para promover la salud y el bienestar de nuestros vecinos, y en esta oportunidad se realiza con un importante foco en la concientización y prevención del cáncer. Queremos seguir impulsando la vida activa, el uso de los espacios públicos y el encuentro de nuestra comunidad, promoviendo también la prevención y el cuidado de la salud. Además, los vecinos con Tarjeta Club Preferente contarán con un 20% de descuento en el valor de la inscripción”, indican desde Lo Barnechea Deportes.

El Rock ‘n’ Roll Running Series es una serie de eventos deportivos que se realiza en distintas ciudades del mundo y que combina carreras de ruta con actividades recreativas y musicales, convocando a miles de participantes en cada edición. La jornada concluirá con un espectáculo musical en la zona de meta, abierto a corredores y asistentes.