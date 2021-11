Romero reclama contra Bascuñán: “Castrilli nos reconoció que fue penal a Luján”

Cristián Romero quedó molesto. No solo por el resultado, que fue la séptima derrota consecutiva de Universidad de Chile, sino también por las decisiones de Julio Bascuñán, el árbitro del compromiso ante Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. La razón de su enojo fue la jugada en que Sebastián Pérez se barrió sobre Nahuel Luján, cuando el partido estaba partiendo, situación que ni el árbitro ni el VAR estimaron como falta penal.

“No quiero que suene a excusa, no estoy pidiendo que nos ayuden, pero al menos queremos que nos cobren lo justo. La jugada de Nahuel Luján fue penalazo, todo el mundo lo vio, y no entiendo por qué Bascuñán no lo cobró y tampoco por qué el VAR no se manifestó. La tecnología está para asistir en estas jugadas, pero aquí no ocurrió así”.

Cristian Romero, dirigiendo a la U en San Carlos de Apoquindo. FOTO: FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

El técnico, incluso, contó que después del partido Javier Castrilli se acercó a los representantes de la U y les reconoció que Bascuñán se equivocó. “Castrilli nos reconoció que fue penal a Luján, te lo estoy diciendo”, expresó el entrenador.

Para Romero también fue falta lo de Fernando Zampedri en el gol. Según el DT, se apoyó en Ramón Arias, lo que debió cobrarse como falta. “Hoy no hubo justicia en la cancha. Hubo penal reconocido por el responsable de los árbitros. El gol fue en una falta evidente. No sirve de nada que esos errores se reconozcan después en los pasillos”.

Sobre la derrota en sí, la séptima consecutiva, el entrenador aseguró que no pierde la fe, pese a que el fantasma del descenso sigue cubriendo a su plantilla. “Me gustó el espíritu del equipo en Chillán aunque no se jugó bien. Hoy jugamos un muy buen partido, pero perdimos por errores que no nos correspondían a nosotros. Estamos complicados, para yo nos tiene que salir una. No puede ser que esta peste sea tan dura con nosotros”.

¿Falta más manejo de la dirigencia?

Romero aseguró que tanto él como sus jugadores se sienten apoyados por la dirigencia de la U. En ese sentido, se molestó cuando le preguntaron por la falta de presencia pública de las autoridades de Azul Azul, especialmente por situaciones que se dieron en este clásico. “Aquí cada persona debe cumplir con su tarea. Nosotros jugar bien, el hincha pedirnos que mojemos la camiseta y hoy los jugadores la mojaron, la dejaron estilando. Entonces de qué presión me hablan, qué presión debemos meter nosotros como club. No es nuestra labor esa”.

El adiestrador del chuncho también reclamó por la programación y la designación de Roberto Tobar en el VAR, después de su polémica por la tarjeta roja que le mostró a Fernando Zampedri en la previa del duelo con Colo Colo. “Desde mi visión, obviamente hay una situación que debe revisarse, pero no me corresponde a mí hacerlo. Estas designaciones deben hacerse con fairplay. Los jugadores llegaron a Santiago a las 4.30, no alcanzaron a recuperarse el viernes. Apenas tuvimos un entrenamiento antes de jugar. Supongo que a la UC también le pasó parecido, aunque ellos estaban en Santiago”.

Sobre el partido en particular, Romero confesó su tranquilidad: “Católica se vio a maltraer en muchos pasajes del juego. Eso me da confianza de que en los próximos partidos vamos a seguir en la misma línea, con el respeto que nos merecen O’Higgins, Cobresal y La Calera. Nosotros debemos acercanos más a lo que pide el hincha, de mojar la camiseta. Hoy hubo un penal y un gol viciado, esas son las cosas que me dejan muy indignado, porque nos impidieron llevarnos un punto, que era lo mínimo que merecíamos”.